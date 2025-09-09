Внаслідок атаки нібито пошкоджено приватні будинки, а у місті кілька разів за ніч оголошували повітряну тривогу. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Чи дійсно Путін був у Сочі під час атаки?

Уночі 9 вересня, коли дрони атакували під Адлером у Сочі, там міг перебувати Володимир Путін. Як пишуть росЗМІ, згідно з даними Flightradar24, за кілька годин до атаки у місто прибув президентський літак Іл-96-300ПУ (RA-96024).

На ньому російський диктатор раніше літав на зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Аляску. Літак нібито залишився в Сочі навіть після нічної атаки.

У місті також розташована резиденція Путіна "Бочаров ручей". Як пишуть пропагандистські медіа, раніше диктатор проводив у Сочі тижні, але після початку дронових атак майже перестав відвідувати регіон.

Раніше повідомлялось, що у серпні 2025 року уламки безпілотника впали в Геленджику та спричинили пожежу поблизу палацу президента Росії на мисі Ідокопас. Ліс горів чотири дні.

Що відомо про атаку на Сочі?