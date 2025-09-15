Общие потери личного состава России уже превысили 1 095 520 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 15 сентября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 095 520 (+910) человек;
- танков – 11 184 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 269 (+2);
- артиллерийских систем – 32 784 (+35);
- РСЗО – 1488 (+1);
- средств ПВО – 1217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323);
- крылатых ракет – 3718 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 698 (+84);
- специальной техники – 3965 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости
- В результате украинского удара по командному пункту оккупантов в населенном пункте Воскресенка Запорожской области погибли по меньшей мере два подполковника – Дмитрий Пашабеков и Руслан Шигабутдинов.
- Силы обороны Украины уничтожили уже более 500 иностранцев из 28 стран. Много ликвидированных российских наемников – именно с африканского континента.
- С начала 2025 года, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери армии государства-агрессора уже составили почти 300 тысяч человек.