Ветеран армии США Пол Левандовски в эфире 24 Канала отметил, что ВСУ имеют возможность воспользоваться поведением своего врага и продолжать уничтожать его силы в немалом количестве.

Чем объясняются огромные потери России на фронте?

Российская армия усвоила определенные уроки этой войны, но, по мнению ветерана армии США, у нее существует фундаментальная проблема. Она связана с той задачей, которую получает от своего командования.

Стратегия России заключается в наступлении. Российские войска должны выходить из подготовленных позиций, переходить поля и дороги, это создает дополнительные возможности для ударов,

– объяснил Левандовски.

Противник теряет на фронте большое количество бойцов в частности из-за атак украинских БпЛА. Согласно оценке ветерана армии США, Россия способна производить почти столько же беспилотников, как Украина. Но ВСУ, по его убеждению, все еще могут воспользоваться тем, что российским войскам приходится наступать, а Украина этого не делает.

"Обе стороны пытаются разорвать логистику и маршруты снабжения друг друга, используя БпЛА. Россиянам труднее, потому что им приходится продвигаться на новые позиции, а впоследствии строить логистическую линию для поддержки этой позиции. Это и объясняет большое различие в потерях между Россией и Украиной", – отметил Левандовски.

