Ветеран армії США Пол Левандовські в етері 24 Каналу наголосив на тому, що ЗСУ мають можливість скористатися поведінкою свого ворога і продовжувати знищувати його сили у чималій кількості.

Чим пояснюються шалені втрати Росії на фронті?

Російська армія засвоїла певні уроки цієї війни, але, на думку ветерана армії США, в неї існує фундаментальна проблема. Вона пов'язана з тим завданням, яке отримує від свого командування.

Стратегія Росії полягає у наступі. Російські війська повинні виходити з підготовлених позицій, переходити поля і дороги, це створює додаткові можливості для ударів,

– пояснив Левандовські.

Противник втрачає на фронті велику кількість бійців зокрема через атаки українських БпЛА. Згідно з оцінкою ветерана армії США, Росія спроможна виробляти майже стільки ж безпілотників, як Україна. Але ЗСУ, за його переконанням, все ще можуть скористатися тим, що російським військам доводиться наступати, а Україна цього не робить.

"Обидві сторони намагаються розірвати логістику і маршрути постачання один одного, використовуючи БпЛА. Росіянам важче, бо їм доводиться просуватися на нові позиції, а згодом будувати логістичну лінію для підтримки цієї позиції. Це і пояснює велику відмінність у втратах між Росією та Україною", – зазначив Левандовські.

Росія відчуває нестачу живої сили