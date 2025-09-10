Ветеран армії США Пол Левандовські в етері 24 Каналу наголосив на тому, що ЗСУ мають можливість скористатися поведінкою свого ворога і продовжувати знищувати його сили у чималій кількості.
Дивіться також "Сафарі-тур від Путіна": ЗСУ уже ліквідували понад 500 іноземних найманців, зокрема, африканців
Чим пояснюються шалені втрати Росії на фронті?
Російська армія засвоїла певні уроки цієї війни, але, на думку ветерана армії США, в неї існує фундаментальна проблема. Вона пов'язана з тим завданням, яке отримує від свого командування.
Стратегія Росії полягає у наступі. Російські війська повинні виходити з підготовлених позицій, переходити поля і дороги, це створює додаткові можливості для ударів,
– пояснив Левандовські.
Противник втрачає на фронті велику кількість бійців зокрема через атаки українських БпЛА. Згідно з оцінкою ветерана армії США, Росія спроможна виробляти майже стільки ж безпілотників, як Україна. Але ЗСУ, за його переконанням, все ще можуть скористатися тим, що російським військам доводиться наступати, а Україна цього не робить.
"Обидві сторони намагаються розірвати логістику і маршрути постачання один одного, використовуючи БпЛА. Росіянам важче, бо їм доводиться просуватися на нові позиції, а згодом будувати логістичну лінію для підтримки цієї позиції. Це і пояснює велику відмінність у втратах між Росією та Україною", – зазначив Левандовські.
Росія відчуває нестачу живої сили
В Росії намагаються збільшити кількість контрактників, які б пішли воювати. Задля цього військове командування шукає різні способи, як змусити строковиків підписувати контракти з міноборони. Крім того, намагається залучити в російську армію іноземних громадян.
У вересні 2025 року стало відомо, що з Повітряно-космічних сил Росії починають забирати фахівців. Зокрема технічних спеціалістів, заправників, й тих, хто залучені до робіт на злітній смузі. Цих людей російське командування відправляє в атаки на Донбас.
Військовий аналітик Ян Матвєєв вказує на суттєві проблеми з живою силою в російській армії. Він розповів, що командування замість того, аби лікувати своїх солдатів, які мають серйозні захворювання, такі як ВІЛ та гепатит, формує з них окремі загони. Він прогнозує, що вони перебуватимуть не у тилу, а на передній лінії боєзіткнення.