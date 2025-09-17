Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Яку техніку знищили Сили безпілотних систем?
Військові розповіли, що в серпні цього року "здобиччю" СБС стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і, так званий, "чупа-чупс" – РЛС від ЗРК "Бук-M2".
Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль,
– йдеться в повідомленні.
У СБС заявили, що не розголошують своїх інноваційних рішень, тому наразі не можуть опублікувати відео самих уражень. Водночас військові пообіцяли показати його, коли настане відповідний час.
412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани,
– підсумували бійці.
Українські військові знищили три ворожі установки ППО / Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ
Російські війська продовжують зазнавати втрат: останні новини
Генштаб ЗСУ повідомив, що 8 вересня Сили оборони завдали удару по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. За словами військових, є ураження особового складу противника, зокрема, і з-поміж командування.
Нещодавно спецпризначенці ГУР знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області. Вартість одного ЗРК становить від 40 до 50 мільйонів доларів.
10 вересня спецпризначенці ГУР також успішно завдали ураження по кораблю Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07.