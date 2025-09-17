Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Яку техніку знищили Сили безпілотних систем?

Військові розповіли, що в серпні цього року "здобиччю" СБС стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і, так званий, "чупа-чупс" – РЛС від ЗРК "Бук-M2".

Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль,

– йдеться в повідомленні.

У СБС заявили, що не розголошують своїх інноваційних рішень, тому наразі не можуть опублікувати відео самих уражень. Водночас військові пообіцяли показати його, коли настане відповідний час.

412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани,

– підсумували бійці.

Українські військові знищили три ворожі установки ППО / Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ

