Таку думку ветеран Андрій озвучив у подкасті "Воїн волі" ексклюзивно для 24 Каналу. Він підкреслив, що російська економіка ще ніколи не була у такому становищі.
Читайте також Знищено 930 окупантів і безліч техніки: втрати ворога на 18 вересня
Росіяни у складному становищі
Ветеран Андрій зазначив, що війни як несподівано можуть починатися, так само несподівано можуть і закінчуватись. Зараз російські окупанти і самі повинні розуміти, що перебувають у вкрай складному становищі.
Втрати, яких у них не було з Другої світової війни. Їхня економіка ніколи не була в такому становищі. Їхні традиційні ринки збуту енергоресурсів зараз постійно закриваються. Навіть Радянський Союз торгував з НАТО, продавав їм нафту в газ. Зараз Росія цього не робить. Чи потрібен Китаю у такій кількості газ, нафта і так далі? Думаю, ні,
– сказав він.
Тому невідомо, як та коли закінчиться війна Росії проти України. Однак точно відомо одне – українці не можуть здатися, інакше нас знищать як країну.
Нас знищать як країну. Потім, можливо, когось і фізично. Згодом ви будете проводжати своїх дітей в російську армію, приймати похоронки з російської армії, якусь медаль за взяття, наприклад, Варшави,
– додав ветеран.
Що відбувається з економікою Росії?
За останні пів року економіка Росії сповільнилася в 11 разів. За офіційними даними російського уряду, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у липні склало усього 0,4%. Тобто економіка Росії майже скотилася в стагнацію.
Зараз у Росії – фінансовий колапс. Рівень бідності у країні агресорці зростає. Зокрема, боргове навантаження компаній збільшується. Зазначається, що борги провідних компаній перевищили трильйони рублів.