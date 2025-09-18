Таку думку ветеран Андрій озвучив у подкасті "Воїн волі" ексклюзивно для 24 Каналу. Він підкреслив, що російська економіка ще ніколи не була у такому становищі.

Росіяни у складному становищі

Ветеран Андрій зазначив, що війни як несподівано можуть починатися, так само несподівано можуть і закінчуватись. Зараз російські окупанти і самі повинні розуміти, що перебувають у вкрай складному становищі.

Втрати, яких у них не було з Другої світової війни. Їхня економіка ніколи не була в такому становищі. Їхні традиційні ринки збуту енергоресурсів зараз постійно закриваються. Навіть Радянський Союз торгував з НАТО, продавав їм нафту в газ. Зараз Росія цього не робить. Чи потрібен Китаю у такій кількості газ, нафта і так далі? Думаю, ні,

– сказав він.

Тому невідомо, як та коли закінчиться війна Росії проти України. Однак точно відомо одне – українці не можуть здатися, інакше нас знищать як країну.

Нас знищать як країну. Потім, можливо, когось і фізично. Згодом ви будете проводжати своїх дітей в російську армію, приймати похоронки з російської армії, якусь медаль за взяття, наприклад, Варшави,

– додав ветеран.

