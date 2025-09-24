Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Росії і Криму 23-24 вересня?

У Таганрозі росіяни чули вибухи – від 5 до 7.

"Очевидці розповіли SHOT, що було чути від 5 до 7 вибухів. Місцеві повідомляють, що було видно спалахи в небі та дим. Попередньо, спрацювала система ППО по українських БпЛА. Також у місті спрацювала сирена повітряної небезпеки. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає", – написав російський пропагандистський ресурс SHOT.

Таганрог. Вибухи в центрі міста. Перекрито частково рух через наслідки на землі. Аеропорт під ударом,

– повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Окрім цього, було гучно в Бєлгороді та у Льгові Курської області.

На Курщині пошкоджено інфраструктуру й об'єкти енергетики. Місцева влада заявила, що основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі тимчасово перебуває без електрики.

За даними Петра Андрющенка, знищено електропідстанцію, що вплине на рух потягів.

Росіяни в мережі виклали ролик, де розповіли, що дрони летіли один за одним в одну точку. "Просто жах якийсь!" – нарікала жінка.

Дивіться відео атаки на місто Льгов (обережно, лайка!)

Увечері 23 вересня ППО працювала в окупованому Криму – у Севастополі. В районі аеродрому Бельбек чули три вибухи, повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".

Росія атакувала Україну вночі