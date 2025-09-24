Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий. Некоторые СМИ считают, что Трамп полностью перебросил ответственность за поддержку Украины на Европу. А сами Штаты будут "умывать руки".
Чего ожидать от Трампа?
Как отметил Городницкий, вряд ли Трамп решит вообще откреститься от войны в Украине. Он прекрасно осознает, насколько важна наша страна и результат войны для всего региона. Это будет влиять на мировую геополитику.
Это может привести как к прекращению глобальных войн на определенный период, так и, наоборот, к развитию еще более критической ситуации. Но нельзя сейчас говорить, что Трамп полностью выбрал чью-то сторону. Я привык доверять Трампу не на словах, а на деле,
– сказал Городницкий.
Трамп расхвалил Украину в своих заявлениях. И даже отметил, что наше государство сможет вернуть все территории при поддержке ЕС. Это – хорошие слова. Но важно увидеть действия. Уже были разговоры о гарантиях безопасности. Но конкретики, к сожалению, мало.
Если они устраивают Украину, то это должно быть что-то очень весомое. Мы же прекрасно понимаем, что простые обещания, как это было в Будапештском меморандуме, нам не подходят. Это должны быть действительно весомые гарантии безопасности. Нам нужны шаги, которые фактически возьмут Украину в НАТО,
– отметил Городницкий.
Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко
- Президент США много говорил о войне в Украине на полях сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он похвалил Владимира Зеленского и назвал его храбрым человеком, который ведет ожесточенную борьбу.
- Трамп добавил, что Украина способна освободить все территории при поддержке ЕС. Некоторые СМИ расценивают это как сигнал, что президент США "умывает руки" от поддержки нашего государства.
- Он добавил, что его отношения с Путиным ничего не значили. А Россия является бумажным тигром.