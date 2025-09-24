Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий. Некоторые СМИ считают, что Трамп полностью перебросил ответственность за поддержку Украины на Европу. А сами Штаты будут "умывать руки".

Чего ожидать от Трампа?

Как отметил Городницкий, вряд ли Трамп решит вообще откреститься от войны в Украине. Он прекрасно осознает, насколько важна наша страна и результат войны для всего региона. Это будет влиять на мировую геополитику.

Это может привести как к прекращению глобальных войн на определенный период, так и, наоборот, к развитию еще более критической ситуации. Но нельзя сейчас говорить, что Трамп полностью выбрал чью-то сторону. Я привык доверять Трампу не на словах, а на деле,

– сказал Городницкий.

Трамп расхвалил Украину в своих заявлениях. И даже отметил, что наше государство сможет вернуть все территории при поддержке ЕС. Это – хорошие слова. Но важно увидеть действия. Уже были разговоры о гарантиях безопасности. Но конкретики, к сожалению, мало.

Если они устраивают Украину, то это должно быть что-то очень весомое. Мы же прекрасно понимаем, что простые обещания, как это было в Будапештском меморандуме, нам не подходят. Это должны быть действительно весомые гарантии безопасности. Нам нужны шаги, которые фактически возьмут Украину в НАТО,

– отметил Городницкий.

Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко