Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) озвучили, яку стратегічну мету приховує Кремль за своїми умовами.

Дивіться також Україна має укласти угоду про територію з Росією, щоб отримати гарантії від США, – Reuters

Чи завершиться війна, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу?

Експерти проаналізували повідомлення російських державних та ультранаціоналістичних медіа, зокрема "Царград". Пропагандистське ЗМІ неодноразово повторює, що навіть повне виведення українських військ із Донбасу розглядатиметься лише як тимчасовий крок.

Серед наступних вимог Кремля фігурують "денацифікація", "демілітаризація" та повний контроль над політичним курсом України.

Яку стратегічну мету переслідує Кремль?

Україна продовжує дипломатичні перемовини із Росією та представниками США щодо врегулювання війни. Головний перемовник Кремля Кирило Дмитрієв під час тристоронніх зустрічей неодноразово заявляв, що лише виведення українських військ із Донбасу може стати "шляхом до миру".

Втім його риторика дещо різниться від тієї, яку транслюють його колеги – інші російські високопосадовці. Зокрема, за словами начальника Генштабу Валерія Герасимова, Москва прагне створити так звані буферні зони у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Олексій Журавльов зауважив, що питання Донбасу загалом не є головним для Росії у цій війні. Іншими не менш важливими є НАТО та так званий "український неонацизм".

Експерти звертають окрему увагу на паралельні вислови Росії щодо політичних та стратегічних вимог до Заходу. Голова російської розвідки Сергій Наришкін заявляв, що мирне врегулювання має ліквідувати "корінні причини" війни. Це формулювання Кремль традиційно застосовує, аби виправдати агресію проти України та натиснути на НАТО.

Аналітики ISW наголошують, що така різниця позицій вказує на значно більші територіальні амбіції Кремля. Окрім того, росіяни повторюють заяви, які транслювали ще у 2021 – 2022 роках, до початку повномасштабного вторгнення. Серед них – обмеження розширення НАТО, повернення Альянсу до кордонів 1997 року та заміна демократичного уряду України на проросійський.

Заяви російських високопосадовців, зокрема Путіна, свідчать про одне – Москва прагне повної капітуляції Києва та зміни безпекової структури Європи. А обмежені мирні врегулювання можуть стати для російських військ можливістю відновити сили та наростити потенціал.

Що відомо про перебіг перемовин в Еміратах?