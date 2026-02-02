Володимир Зеленський не забарився із відповіддю і запросив Путіна до Києва. Він наголосив, що, мовляв пропозиція зустрітися у Москві свідчить пр небажання російської влади розмовляти про завершення війни. Речник диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву українського президента, пишуть росЗМІ.

Що сказав Пєсков про можливі переговори Путіна і Зеленського?

Реагуючи на слова лідера України, Пєсков наголосив, що, мовляв, контакти Зеленського і Путіна можливі лише у Москві.

Чиновник зауважив, що Росія зберігає свою позицію: якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у російській столиці. Фактично, висуваючи таку умову, Кремль унеможливлює зустріч двох лідерів. І водночас вкотре показують своє справжнє ставлення до усього мирного процесу. Зеленського чекають у Москві лише для підписання капітуляції.

Окремо Пєсков прокоментував "мирні" переговори з американцями. За його словами, "українське врегулювання – це складний процес", з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки – ні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше вказував на те, що найбільше суперечностей між сторонами конфлікту викликає питання територій. Росія вимагає увесь Донбас, Україна пропонує заморозити фронт на лінії зіткнення, а США шукають компроміс.

Президент зазначав, що без особистої зустрічі із Путіним територіальне питання вирішити неможливо. Окрім того, він казав, що готовий до переговорів з очільником Кремля.

Що відомо про переговори Росії, США та України?