На Заході тепер менше говорять про фронт. Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі розповів, що слідкував за Бахмутом, нещодавно відвідав Дніпропетровську область, працював у Покровську, поки це було можливим для іноземних кореспондентів, але останнім часом увага публіки і його редакції не так, як раніше, зосереджена на полі бою.

Як світ тепер сприймає війну в Україні?

Лоренцо Кремонезі підкреслив, що уважно стежить за дипломатичними процесами й розуміє, чому війна в Україні важлива для Європи.

Я думаю, що український контекст, українська війна в певному сенсі війна прапорів для багатьох країн,

– сказав він.

Важливо, щоб Німеччина, Франція, Італія та Канада були єдиними й мали голос на міжнародній арені.

Зверніть увагу! Під час виступу у Мюнхені Володимир Зеленський наголосив, що Європа не може повністю покладатися на захист США і повинна зміцнювати власну обороноздатність. Президент закликав до формування спільної європейської оборонної політики, підкресливши важливість гарантій безпеки та тісної співпраці з Україною.

Італійський військовий репортер наголосив, що Україна є лінією фронту для багатьох європейських держав.

Якщо Україна, як я думаю, зможе вистояти, то ми не будемо розчавлені логікою Дональда Трампа, Володимира Путіна і, можливо, Сі Цзіньпіна, що світ поділений між трьома великими державами, а всі інші мають підпорядковуватись,

– зауважив він.

Завдяки Україні, Європа може показати, що "має слово" у світі й може дотримуватись правил та міжнародного права.

Лоренцо Кремонезі вважає, що європейцям і надалі важливо підтримувати нашу державу, щоб не допустити, аби повторилась Друга світова війна.

Як Європа може допомогти Україні?