На Западе теперь меньше говорят о фронте. Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези рассказал, что следил за Бахмутом, недавно посетил Днепропетровскую область, работал в Покровске, пока это было возможным для иностранных корреспондентов, но в последнее время внимание публики и его редакции не так, как раньше, сосредоточено на поле боя.
Как мир теперь воспринимает войну в Украине?
Лоренцо Кремонези подчеркнул, что внимательно следит за дипломатическими процессами и понимает, почему война в Украине важна для Европы.
Я думаю, что украинский контекст, украинская война в определенном смысле война флагов для многих стран,
– сказал он.
Важно, чтобы Германия, Франция, Италия и Канада были едиными и имели голос на международной арене.
Обратите внимание! Во время выступления в Мюнхене Владимир Зеленский отметил, что Европа не может полностью полагаться на защиту США и должна укреплять собственную обороноспособность. Президент призвал к формированию общей европейской оборонной политики, подчеркнув важность гарантий безопасности и тесного сотрудничества с Украиной.
Итальянский военный репортер отметил, что Украина является линией фронта для многих европейских государств.
Если Украина, как я думаю, сможет выстоять, то мы не будем раздавлены логикой Дональда Трампа, Владимира Путина и, возможно, Си Цзиньпина, что мир разделен между тремя великими державами, а все остальные должны подчиняться,
– отметил он.
Благодаря Украине, Европа может показать, что "имеет слово" в мире и может придерживаться правил и международного права.
Лоренцо Кремонези считает, что европейцам и в дальнейшем важно поддерживать наше государство, чтобы не допустить, чтобы повторилась Вторая мировая война.
Как Европа может помочь Украине?
В Европе разработали план из пяти шагов, чтобы у Украины была возможность стать членом Европейского Союза в 2027 году. Украинская власть стремится, чтобы эта дата была зафиксирована в мирном соглашении. Однако не все в ЕС могут поддержать такую идею.
Европейский Союз готовит новый 20-й пакет санкций против России. Эти ограничения должны ударить по нефтяной и металлургической сферах страны-агрессора. Кремль будут ожидать серьезные экономические убытки из-за таких ограничений.
Премьер-министр Великобритании во время Мюнхенской конференции по безопасности выразил обеспокоенность относительно возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Кир Стармер считает, что это станет шансом для Кремля, чтобы восстановить свои финансовые и военные возможности. Все для того, чтобы впоследствии начать новое вторжение против стран НАТО.