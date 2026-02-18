Об этом сообщил Кирилл Буданов в своем телеграм-канале.

К теме Переговоры в Женеве закончились: все, что известно

Что написал Буданов о мирных переговорах?

Он анонсировал следующий этап переговоров, но не уточнил, ни когда это будет, ни где, ни какие страны будут представлены.

Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим!

– написал он.

Еще глава ОП выложил фото представителей Украины, которые были в Женеве.



Украинская делегация на переговорах / Фото из телеграм-канала Кирилла Буданова

На фотографии можно видеть самого Буданова, Сергея Кислицу, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого, Рустема Умерова, Давида Арахамию.

Это сообщение Буданова фактически является ответом на комментарий главы российской делегации Владимира Мединского. Тот сказал, что двухдневные переговоры были тяжелыми, но деловыми. И также обещал их продолжение.

Ранее Буданов троллил Мединского

16 февраля глава Офиса президента поиронизировал над россиянами. Он выложил фото вместе со Скибицким и Кислицей перед поездом, мол, делегаты уже отправляются на переговоры. И добавил подпись: "По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены".



Это был троллинг путинского помощника Владимира Мединского, которого неожиданно снова назначили главой российской делегации. Мединский известен своей "любовью" к истории, он занимался тем, чтобы российские школьники имели "правильное" видение о событиях из учебников.

Чиновник был министром культуры, имеет степень доктора исторических и политических наук, возглавляет Российское военно-историческое общество. Фактически он отвечает за огромный пласт пропаганды в России.

Интересно! Владимир Зеленский резко высказался о Мединском. "У нас нет времени на все это г*вно", – сказал президент.

Какие результаты мирных переговоров в Женеве?