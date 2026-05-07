Об этом 6 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Что известно о визите?

По данным источников издания, планируется, что глава переговорной группы Украины Рустем Умеров уже на этой неделе может посетить США. В Майами у него якобы состоится встреча со специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

Отмечается, что сейчас мирные переговоры между Украиной и Россией "зашли в тупик" и были омрачены конфликтом между США и Ираном.

Кстати, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп не усилил давление на Россию, а наоборот ослабил санкции. Дипломат считает это одной из ключевых причин, почему до сих пор не достигнут прогресс в переговорах при посредничестве американцев.

В частности, запланированную встречу подтвердил для медиа чиновник Белого дома на условиях анонимности. Однако источники отказались уточнять, какие вопросы на повестке дня.

Киев надеялся, что Уиткофф посетит Украину вместе с другим посланником Джаредом Кушнером, но это под сомнением,

– передает издание.

Недавно в интервью Bloomberg News президент Владимир Зеленский заявил, что и Уиткоффа, и Кушнера пригласили в украинскую столицу, но они до сих пор не подтвердили визит. В то же время спецпредставители США остаются на связи с коллегами из Украины.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян отказалась от комментариев, добавило издание.

Мирные переговоры: последние заявления

В российском МИД рассказали, что якобы открыты к переговорам с Украиной, "которые будут иметь реальный эффект и результат". Но представительница ведомства Мария Захарова отметила, что американцы сейчас вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

По инициативе России состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Стороны обсудили двусторонние отношения, российско-украинскую войну и ситуацию вокруг Ирана.