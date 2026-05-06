Об этом она сказала в комментарии российскому пропагандистскому изданию РИА Новости.

Как в России относятся к переговорам?

Мария Захарова цинично подчеркнула необходимость эффективных и результативных переговоров.

Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат,

– сказала она.

В то же время представитель российского МИД отметила, что американские чиновники, которые отвечают за переговоры по Украине, сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.

Но еще раз говорю: мы, со своей стороны, от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались,

– подытожила Захарова.

Напомним, во вторник, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Госдепе отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны, а во время разговора чиновники обсуждали двусторонние отношения, войну России против Украины и ситуацию вокруг Ирана.

Зато в МИД России подали другую интерпретацию переговоров: там не уточнили, кто инициировал разговор, и не выделили тему войны в Украине.

В ведомстве лишь заявили, что стороны провели "сверку часов" по актуальным международным вопросам и состоянию российско-американских отношений.

Ранее заявлениями о мирных переговорах уже отмечался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что для прекращения боевых действий украинской стороне придется пойти на "болезненные решения". По словам российского чиновника, дальнейшее промедление с принятием этих решений только усложнит переговорную позицию Киева в будущем.

Стоит отметить, что Россия уже длительное время выдвигает требование о выводе украинских войск с Донбасса. В то же время Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что отказ от этих позиций и укреплений фактически откроет российским силам возможность для дальнейшего продвижения вглубь территории Украины.

Интересно! Украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что переговоры по войне в Украине сейчас нельзя считать настоящими. По его словам, Москва не показывает готовности к реальному соглашению, а сама эта история тянется уже более года как часть кремлевской игры. Сейчас, считает Яценюк, главной целью России является выход на отдельное соглашение с Соединенными Штатами.

Тем временем США разуверились в переговорах

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер до сих пор ни разу не приехали в Киев. В то же время оба неоднократно посещали Москву, где проводили встречи с Владимиром Путиным.

Ожидалось, что их визит станет не только символическим шагом, но и будет способствовать восстановлению трехстороннего диалога между Украиной, США и Россией на фоне фактического застоя переговорного процесса.

Однако реализацию этого плана усложняет ряд факторов.

В частности, оба спецпредставителя сейчас активно вовлечены в переговоры между США и Ираном, которые стали приоритетом для Вашингтона. В то же время ключевой причиной задержки остается отсутствие прогресса в переговорах и риск того, что визит лишь подчеркнет этот тупик.