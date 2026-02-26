Об этом написали в издании Axios, ссылаясь, правда, на анонимные источники. Рассказываем, что известно на данный момент.
Дональд Трамп имел неожиданный телефонный разговор с Владимиром Зеленским вечером 25 февраля. Президенты США и Украины обсуждали перспективы завершения войны. Американские СМИ обнародовали некоторые подробности того, о чем именно шла речь.
Со ссылкой на неназванных украинских чиновников журналисты утверждают, что беседа, которая длилась около 30 минут, состоялась в позитивной атмосфере. При этом, что самое интересное, Трамп подчеркнул стремление завершить войну в течение кратчайшего промежутка времени, в идеале – месяца.
Глава Белого дома назвав войну "слишком долгой" и указал, что готов приложить усилия для мирного урегулирования. Интересно, что во время разговора президентов присутствовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Украинский глава государства в телеграме также отмечал, что обсуждал с американским коллегой темы, которые в ближайшие дни должны быть предметом переговоров в Женеве. А еще подготовку к новым трехсторонним встречам между Украиной, США и Россией в марте.
Какие последние новости на переговорном треке?
Телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся накануне новых дипломатических контактов, которые могут повлиять на дальнейший ход событий. На сей момент это о встрече представителей Украины и США в Женеве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с российской и украинской делегациями ведут "очень и очень осторожно". При этом Дональд Трамп поручил американским переговорщикам "положить конец убийствам" в войне в Украине.
Тем временем Владимир Путин объявил о масштабном наращивании военного потенциала и милитаризации общества. Аналитик Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом указывал, что за этим может стоять подготовка к сложному внутреннему решению для Кремля.