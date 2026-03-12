Що відомо про нову допомогу українцям?

Про те, які програми підтримки невдовзі з'являться в Україні, йдеться в повідомленні Володимира Зеленського.

У квітні буде програма від Мінсоцполітики зі спеціальними доплатами для пенсіонерів і груп людей, які отримують соцдопомогу.

Планується, що розмір виплати становитиме 1,5 тисячі гривень. Підтримку нададуть для 13 мільйонів українців.

Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна,

– зазначив Зеленський.

Ще один вид допомоги – для споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу. Так, запрацює система кешбеку, щоб компенсувати частину витрат на пальне.

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок,

– пояснив Зеленський.

Президент додав, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко представить напрацювання програм суспільству сьогодні-завтра.