Хто з українців може отримати 1 500 гривень?
Вони подаються через платформу "Вектор", про що йдеться на сайті Міносвіти.
Для подачі заявок працівники сфери освіти мають пройти верифікацію свого профілю, а також:
- актуалізувати інформацію про заклад, де працюють;
- додати дані про класи викладання;
- підтвердити особу – через BankID або кваліфікований електронний підпис.
Далі заклад освіти має підтвердити внесені дані. А педагогічний працівник вже отримає доступ до подання заявки.
Учасники цього "пілоту" отримають 1 500 гривень. Витратити на власні потреби їх не можна – тільки на підвищення кваліфікації.
Важливо! Зокрема освітяни мають право самостійно обирати програми відповідно до власних професійних потреб.
Щоб допомогти педагогам і закладам освіти швидко пройти всі етапи, МОН проведе низку регіональних вебінарів із детальними роз’ясненнями. Листи із запрошенням надійдуть від обласних департаментів освіти,
– розповіли у відомстві.
Слід також додати, що ще з 16 лютого розпочався процес верифікації закладів освіти. А подати заяву можна лише до 16 березня.
Згодом були розширені критерії для подачі заявок. Тому отримати кошти можуть також вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів, практичні психологи. Про це повідомив Український інститут розвитку освіти.
Також розширили перелік закладів освіти, педагоги яких можуть брати участь у пілоті. Крім того, були додані нові напрями підвищення кваліфікації.
Які ще виплати можуть отримати українці?
Українці можуть отримати доплату до пенсії. Однак не всі, а ті, що проживають у гірській місцевості. Також ці особи повинні відповідати ще деяким критеріям.
У 2026 році для населення передбачені також "дитячі виплати". Вони становлять 8 тисяч гривень щомісяця – при виході на роботу матері, батька чи опікуна – після того, як дитині виповниться один рік.