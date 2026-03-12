Кто из украинцев может получить 1 500 гривен?
Они подаются через платформу "Вектор", о чем говорится на сайте Минобразования.
Для подачи заявок работники сферы образования должны пройти верификацию своего профиля, а также:
- актуализировать информацию о заведении, где работают;
- добавить данные о классах преподавания;
- подтвердить личность – через BankID или квалифицированную электронную подпись.
Далее учебное заведение должно подтвердить внесенные данные. А педагогический работник уже получит доступ к подаче заявки.
Участники этого "пилота" получат 1 500 гривен. Потратить на собственные нужды их нельзя – только на повышение квалификации.
Важно! В частности педагоги имеют право самостоятельно выбирать программы в соответствии с собственными профессиональными потребностями.
Чтобы помочь педагогам и учебным заведениям быстро пройти все этапы, МОН проведет ряд региональных вебинаров с подробными разъяснениями. Письма с приглашением поступят от областных департаментов образования,
– рассказали в ведомстве.
Следует также добавить, что еще с 16 февраля начался процесс верификации учебных заведений. А подать заявление можно только до 16 марта.
Впоследствии были расширены критерии для подачи заявок. Поэтому получить средства могут также учителя-дефектологи, учителя-логопеды, ассистенты учителей, практические психологи. Об этом сообщил Украинский институт развития образования.
Также расширили перечень учебных заведений, педагоги которых могут участвовать в пилоте. Кроме того, были добавлены новые направления повышения квалификации.
Какие еще выплаты могут получить украинцы?
Украинцы могут получить доплату к пенсии. Однако не все, а те, что проживают в горной местности. Также эти лица должны соответствовать еще некоторым критериям.
В 2026 году для населения предусмотрены также "детские выплаты". Они составляют 8 тысяч гривен ежемесячно – при выходе на работу матери, отца или опекуна – после того, как ребенку исполнится один год.