Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.
Коли, на думку Зеленського, закінчиться війна?
На думку Зеленського, у нас є шанс закінчити війну до наступного року. Все залежить від цих місяців. Найкращий варіант – досягти миру до осені.
Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите,
– заявив президент.
Проміжні вибори в США мають відбутися в листопаді. І до цього часу Зеленський бачить можливість до цього часу завершити війну.
Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну,
– додав він.
Також він розповів, що його стосунки з Дональдом Трампом "непрості", однак наголосив, що відносини України виходять за межі "особистостей".
За яких умов Україна та Росія зможуть укласти мир?
Наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що погоджено 95% питань для підписання мирної угоди. Проте експерти наголошують, що навіть на фінішній прямій бойові дії можуть тривати ще кілька років. За словами Героя України, командира 429 бригади безпілотних систем Юрія Федоренка, оптимальні умови для миру настають, коли жодна зі сторін не здатна досягти бажаних результатів військовим шляхом.
Федоренко підкреслив, що для укладання угоди потрібна консолідована підтримка партнерів України, постачання високоточної зброї та фінансова допомога. Мирні домовленості настануть тоді, коли на фронті виникне глухий кут, а Росія втратить спроможність вести активні наступальні дії – можливо, у 2026 – 2027 роках.
Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів із Володимиром Путіним, але категорично відкинув будь-які територіальні поступки. Президент наголосив, що здача Донбасу, зокрема міст Слов'янськ і Краматорськ, є "червоною лінією".