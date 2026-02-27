Президент України готовий зустрітися з Путіним для мирних переговорів, але про здачу Донбасу не говоритиме з ним. Про це він сказвав в інтерв'ю Sky News.
Що сказав Зеленський про можливі територіальні поступки?
Глава держави рішуче заперечує проти того, аби віддавати окупантам незахоплені території, зокрема такі міста, як Слов'янськ і Краматорськ. Політик чітко окреслив свою позицію – здачі земель не буде, це "червона лінія".
"Це наша територія. Дуже дивно звучить, чому ми маємо йти з власної землі?", – наголосив він.
Зеленський пояснив: якщо ЗСУ вийдуть з частини Донбасу, яку зараз контролююють, близько 200 тисяч місцевих жителів опиняться під російською окупацією.
Він зауважив, що ніхто не давав Росії підстав вважати, що ці люди хочуть стати росіянами, і застеріг, що в іншому випадку їм може загрожувати вбивство, примусова відправка на фронт або ув'язнення.
Водночас президент визнав, що повернути вже окуповані території Україні зараз складно, це коштуватиме дуже багатьох людських життів. За словами політика, сьогодні ані Росія перемагає, ані Україна програє.
Територіальне питання на мирних переговорах
- Росія вже не перший рік вимагає від України виведення ЗСУ з частково окупованих областей. Як писали ЗМІ наприкінці 2025 року, Кремль нібито хоче отримати увесь Донбас, а на Запоріжжі та Херсонщині готовий заморозити лінію фронту.
- Зокрема, це було прописано у 20-пунктовому плані, розробленому спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим і американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Україна проти виведення ЗСУ з Донбасу, а США пропонують перетворити регіон на демілітаризовану економічну зону.
- Володимир Зеленський наголошував, що українські сили можуть вийти з Донбасу за умови, що російські відійдуть на ту саму відстань.
- На думку президента, припинення вогню уздовж лінії фронту є великим компромісом з боку України.