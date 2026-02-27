Президент України готовий зустрітися з Путіним для мирних переговорів, але про здачу Донбасу не говоритиме з ним. Про це він сказвав в інтерв'ю Sky News.

Що сказав Зеленський про можливі територіальні поступки?

Глава держави рішуче заперечує проти того, аби віддавати окупантам незахоплені території, зокрема такі міста, як Слов'янськ і Краматорськ. Політик чітко окреслив свою позицію – здачі земель не буде, це "червона лінія".

"Це наша територія. Дуже дивно звучить, чому ми маємо йти з власної землі?", – наголосив він.

Зеленський пояснив: якщо ЗСУ вийдуть з частини Донбасу, яку зараз контролююють, близько 200 тисяч місцевих жителів опиняться під російською окупацією.

Він зауважив, що ніхто не давав Росії підстав вважати, що ці люди хочуть стати росіянами, і застеріг, що в іншому випадку їм може загрожувати вбивство, примусова відправка на фронт або ув'язнення.

Водночас президент визнав, що повернути вже окуповані території Україні зараз складно, це коштуватиме дуже багатьох людських життів. За словами політика, сьогодні ані Росія перемагає, ані Україна програє.

Територіальне питання на мирних переговорах