Американський щотижневник з 1999 року публікує такі списки, цьогорічний можна переглянути на сайті Time.
Дивіться також Хрестовий похід Трампа проти Папи: чому він погрожує Ватикану та чи вплине це на вибори в США
Хто потрапив у список Time?
З 24 лідерів – 11 американців. Серед них:
- Президент США Дональд Трамп, який за рік ввів тарифи на десятки країн, розгорнув військові підрозділи у великих містах США. Його зовнішня політика швидко змінюється: від ударів по іранських ядерних об'єктах до ведення війни з Тегераном, від кампаній проти наркоторговців у Карибському басейні до захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Трамп змінював економіку, руйнував альянси та перекроїв межі прийнятного державного управління.
- Державний секретар та радник з питань національної безпеки Марко Рубіо. Востаннє обидві посади займав Генрі Кіссінджер, майже 50 років тому. Колишній сенатор був в епіцентрі найбільших політичних подій президентства Трампа і брав участь в усіх подіях: від Ірану до російсько-українських перемовин. Журнал називає його імовірним кандидатом від республіканців на виборах у 2028 році.
- Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який не має кар'єри дипломата й подібного досвіду, проте бере участь у розв'язанні найважливіших світових питань і є учасником перемовин між Росією та Україною, ініційованих Трампом.
Також до списку найвпливовіших людей року увійшли мери Нью-Йорка і Міннеаполіса, губернатор Каліфорнії, голова адміністрації Білого дому та інші американські посадовці.
Хто ще потрапив до списку найвпливовіших лідерів світу?
- Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, в минулому дуже успішний банкір. Він відповідає на заяви Трампа про приєднання Канади до США, підтримує європейських союзників та лишається прихильником євроатлантичної співпраці.
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка твердо відповідала погрозам Трампа захопити Гренландію. Вона збільшила видатки на оборону країни та активно допомагає Україні у війні з Росією.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який протистояв ліванській "Хезболлі", а також разом з США брав активну участь у війні з Іраном, ліквідовуючи високопосадовців Ісламської Республіки.
- Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Активно протистоїть наркокартелям, щоб зупинити експорт та транзит наркотиків через країну.
- Папа Римський Лев XIV – перший американець на цій посаді. Останніми тижнями обмінювався несхвальними заявами із Дональдом Трампом.
- Прем'єр-міністерка Японії Такаїті Санае. Перша жінка на цій посаді. При ній Японія змінила правила експорту зброї, які трималися 80 років.
- Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.
- Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, та інші.
Українців цього року у списку немає.
Що відомо про списки від Time?
Time щороку, починаючи з 1927, присуджує звання "Людина року" особі або групі людей, які найбільше за рік впливали на світ. Протягом історії "Людиною року" ставали різні постаті від Адольфа Гітлера до Грети Тунберг.
Творці штучного інтелекту стали "Людиною року 2025". Такий вибір підкреслив їхній вирішальний вплив на сучасний світ.
У 2022 році "Людиною року" стали "Дух України та Володимир Зеленський. Журнал відзначив їхню готовність протистояти російському вторгненню.