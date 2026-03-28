Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что со временем Трамп может выйти из переговоров по Украине. Однако поставки оружия для ВСУ со стороны США все равно останутся.

Как это повлияет на Украину?

Владимир Огрызко отметил, что Трамп не может закончить российско-украинскую войну. Однако ему все равно нужны лавры победителя. Он вступает в войну против Ирана, чтобы быть героем.

Это тоже характерно для Трампа. Когда у него проблемы на одном направлении, он автоматически переходит на другое. Проблемы с пленками Эпштейна – Венесуэла, Иран. Будет очередная проблема – будет Куба. У него расписаны поэтапные вещи. Если возникает проблема, надо срочно делать шаг в сторону и направлять фокус внимания на другие темы,

– объяснил экс-министр.

Лидер США имеет хороших политтехнологов, которые знают, как манипулировать общественным мнением. Но это означает, что его возможности ограничены. Война американских военных на Ближнем Востоке воспринимается негативно в Штатах.

Интересно, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал, могут ли США внезапно изменить приоритеты. По его словам, информация о возможном перенаправлении части американской военной помощи из Украины на Ближний Восток не означает отказ США от поддержки Киева.

Не исключено, что в какой-то момент Трамп может выйти из переговоров относительно войны России против Украины. Потому что может воспринять это как дополнительное бремя, от которого лучше отказаться. Однако наше государство ничего не потеряет

Остаются поставки оружия от США. В этом я не сомневаюсь, потому что это заработок американцев. Трамп от этого не откажется. Если остаются хотя бы 80% поставок разведданных, остальное нам обеспечат европейцы. Тогда что мы теряем от того, что не будет этих формальных переговоров?

– считает дипломат.

