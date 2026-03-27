Однако в Иране не подтверждают, что вели переговоры с американцами. Там утверждают, что Трамп якобы отступил, боясь иранского возмездия. Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что возникает впечатление, что обманывают обе стороны.

Чего еще стремится достичь Трамп на Ближнем Востоке?

Владимир Огрызко отметил, что Трамп уже не впервые говорит о переговорах. Однако он утверждал, что к этому стремятся иранцы. Мол, они предлагают компромисс, но США вроде бы такой вариант не удовлетворяет.

Из этого можно сделать вывод, что действительно какие-то контакты были. Но иранская сторона опровергает это, выдвигая ультимативные требования, угрожая продолжением атак. И одни, и другие говорят неправду. На войне надо всегда обманывать противника и делать так, чтобы ты имел лучший вид,

– заметил он.

Из этого можно сделать вывод, что американский президент не имел стратегии, начиная противостояние с Ираном. Он, вероятно, думал, что война на Ближнем Востоке пройдет для США легко и быстро, но этого не произошло.

Важно! В Иране готовятся к затяжной войне. Однако в США и Израиле считают, что устранение иранского руководства приведет к быстрым изменениям, однако в Тегеране придерживаются другой позиции.

Кроме того, удары американцев по Ирану вредят гражданскому населению. Это также негативно влияет на восприятие противостояния, ведь показывает, что США воюют не только с иранским режимом, но и с обычными людьми, которые ранее выступали против диктатуры в собственной стране.

Однако, экс-министр отметил, что Трамп не может прекратить атаковать военные объекты Ирана, ведь уничтожение иранских мощностей было его основной целью. Говорится о невозможности Ирана разрабатывать ядерное оружие и производить баллистические ракеты.

Он будет продолжать бить по этим целям. У Ирана нет достаточно возможностей, чтобы этому противостоять. Трамп таки добьет Иран в военном смысле,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Он также предположил, если США начнут бить по иранской энергетике, то Ближний Восток на время погрузиться в хаос.

Мне кажется, что Трамп такими паузами хочет достичь еще одной цели. Была информация, что он стремится захватить небольшой остров на севере залива, который является ключевым хабом для транспортировки нефти. Если ему это удастся, то фактически у Ирана не будет возможности экспортировать свою нефть,

– подчеркнул Огрызко.

Дипломат считает, что для этого США могут привлечь морских пехотинцев. Трамп, возможно, попытается использовать эту пятидневную паузу, чтобы захватить остров.

Если это произойдет, то американский президент сможет сказать, что достиг цели операции на Ближнем Востоке.

Что известно о войне между США и Ираном?