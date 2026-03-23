Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Какие параллели есть у войны США в Иране и вторжения России в Украину?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время интервью журналистам FP дал понять, что его страна рассматривает сценарий затяжной войны как реалистичный.

Несмотря на напряженную ситуацию Тегеран продолжает жить в обычном ритме. На улицах проходят демонстрации: люди выходят с флагами и портретами погибших, скандируя религиозные лозунги, тогда как системы противовоздушной обороны работают над городом. В то же время часть общества испытывает уныние относительно будущего.

Незадолго до интервью появились сообщения о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Информацию подтвердил Израиль, однако официальный Тегеран ее не признал. Несмотря на это, государственные институты продолжили работать без видимых сбоев.

Само интервью состоялось под жестким контролем: без телефона и съемочной техники, на условиях иранской стороны. Арагчи отметил, что политическая система страны остается устойчивой независимо от потерь среди руководства.

Исламская Республика имеет прочную структуру. Присутствие или отсутствие отдельных лиц не влияет на нее,

– заявил он.

По его словам, даже ликвидация ключевых фигур не приведет к параличу государства. Иранская система построена на дублировании функций и быстром перераспределении полномочий, что позволяет ей адаптироваться к потерям.

Эксперты отмечают, что такая позиция формирует стратегическое расхождение с подходом США и Израиля, которые традиционно делают ставку на точечные удары по руководству и инфраструктуре для быстрого ослабления противника. В Иране же делают акцент на выносливости и готовности к длительному давлению.

Подобная логика уже наблюдалась во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Россия рассчитывала на быстрое завершение войны, но столкнулась с государством, которое смогло выдержать начальный удар, адаптироваться и противодействовать. Это привело не только к длительному противостоянию, но и к глобальным экономическим последствиям, в частности на энергетических рынках. Подобная динамика может проявляться и на Ближнем Востоке,

– отмечают журналисты.

К чему может привести война США в Иране?

Журналисты отмечают, что сейчас конфликт на Ближнем Востоке уже выходит за пределы чисто военного измерения. Удары по энергетической инфраструктуре, в частности по газовому месторождению Южный Парс, а также риски для судоходства в Ормузском проливе создают угрозу для мировых рынков.

Через этот маршрут проходит около 20% глобальных поставок нефти, что делает любые перебои критически важными для мировой экономики.

На этом фоне Аббас Арагчи заявил, что Иран не рассматривает прекращение огня как достаточный шаг для завершения войны.

"Мы не верим в прекращение огня. Мы верим в прекращение войны... на всех фронтах", – подчеркнул министр.

Речь идет о более широком подходе, который охватывает не только Иран, но и другие регионы, включая Ирак, Ливан и Йемен. Такая позиция усложняет дипломатические усилия, ведь требует согласования действий многих сторон одновременно.

Аналитики предостерегают: главный риск заключается не только в эскалации, а в затягивании конфликта. В случае длительного противостояния последствия могут выйти далеко за пределы региона – как это уже произошло с войной в Украине, которая повлияла на глобальные энергетические рынки и политические балансы.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке все больше приобретает признаки долговременного кризиса, где ключевым фактором становится не скорость победы, а способность сторон выдерживать длительное давление.

Автор отметил, что события на Ближнем Востоке не будут повторять ситуацию в Украине из-за разной географии, союзников и тому подобное. Однако в этом всем есть общая определяющая черта: переход от ожидаемой скорости к длительным боевым действиям.

Кстати, политолог Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что план Трампа с операцией "Эпическая ярость" в Иране не сработал из-за поляризации американского общества и влияние российской и китайской пропаганды. По мнению эксперта, проблема Трампа заключается в том, что он не имел долгосрочного плана, а только тактические шаги.

