Такую информацию передает ресурс Clash Report.
Что известно о вооружении Ирана?
Снятые кадры демонстрируют базу противовоздушной обороны страны, где хранятся большие запасы ракет, функционирует безопасная система перезарядки вооружения и достаточно места для сокрытия основных средств ПВО.
Интересно, что Дональд Трамп заявил о якобы успешных переговорах с иранской стороной. Он утверждал, что страна согласилась отказаться от ядерного вооружения. При этом власти Ирана опровергают слова американского лидера и говорят, что тот, мол, "отступает" после предупреждений Тегерана.
Куда могут долететь иранские ракеты?
Иранские ракеты смогли преодолеть системы противовоздушной обороны Patriot и и поразить энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, в частности на территории Катара и Бахрейна. Кроме того, Иран осуществил ракетный запуск в направлении военной базы на острове Диего-Гарсия.
К тому же, Иран ранее заявлял, что имеет ракеты с дальностью до 2 тысяч километров, чтобы подчеркнуть возможность поражения почти всей Европы, а впоследствии – и территории США.
Военный обозреватель Давид Шарп объяснил, что такая позиция была частью стратегии Тегерана.
В то же время наличие таких разработок подтверждалось не только данными разведки и аналитическими оценками, но и тем, что Иран приобрел у Северной Кореи ракету определенного типа и впоследствии модернизировал ее.