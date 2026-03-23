Об этом пишет Financial Times.

Какие объекты атаковал Иран на Ближнем Востоке?

После недавней атаки Израиля на энергетические объекты в важном газовом комплексе "Южный Парс", иранский режим разгромил ракетами производства сжиженного природного газа в Катаре. Прогнозируют, что полное восстановление объекта займет около 5 лет.

Собеседник издания говорит, что для удара по комплексу "Рас-Лаффан" компании QatarEnergy иранский режим использовал современные ракеты, которые смогли обойти американские системы ПВО Patriot благодаря высокой маневренности.

В этом же месяце иранские военные атаковали завод по опреснению воды в Бахрейне и одновременно обвинили Израиль в бомбардировке аналогичного объекта в этой республике.

В Великобритании сообщили 21 марта, что Иран выпустил две ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Он расположен примерно в 4 000 километрах от Исламской Республики. Это свидетельствует о способности Тегерана наносить удары на значительно большие расстояния, чем прогнозировали эксперты.

В то же время британские чиновники уточнили, что ракеты все же не добрались до базы – одна упала еще на подлете, а другую перехватил американский военный корабль.

Могут ли США остановить Тегеран?

Один из аналитиков Ирана с Crisis Group подчеркнул, что любые попытки США захватить острова Ирана для открытия пролива или уничтожить гражданскую инфраструктуру не лишат Тегеран возможности нанести ответный удар, который сможет поднять конфликт до уровня глобальной экономики.

Это достигает времен ирано-иракской войны (в 1980-х годах – 24 Канал), когда тысячи людей стояли в очереди, чтобы пойти воевать, и эти действия основываются на планах действий в чрезвычайных ситуациях, которые совершенствовались в течение десятилетий. Что касается пролива, то это не столько импровизированные реакции, сколько давно разработанные сценарии, которые Тегеран держит в запасе уже около 40 лет,

– объяснил он.

Тогда как руководитель аэрокосмического подразделения элитных Революционных гвардий Ирана Маджид Мусави отметил, что "новые тактики и системы запуска" страны сильно шокируют США и Израиль.

В то же время исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation Эсфандар Батмангелидж добавил, что вероятные удары США и Израиля по иранским электростанциям могут надолго ограничить экономическую производительность страны. Он отметил, что в краткосрочной перспективе это вряд ли скажется на способности Ирана осуществлять ракетные и беспилотные атаки. В среднесрочной перспективе последствия могут ощутиться в сфере оборонного производства, однако Тегеран еще есть время использовать имеющиеся запасы.

