Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала предположил, что именно Куба может стать для Трампа следующей громкой целью. По его словам, для американского избирателя это значительно более понятный сюжет, чем война с Ираном.

Трампу нужна новая быстрая победа

Шейтельман связывает поиск следующей цели не только с внешней политикой, но и с американской внутренней ситуацией. Внутри команды Трампа уже видны разногласия из-за войны с Ираном, а затягивание такого конфликта бьет по рейтингам республиканцев перед промежуточными выборами.

Чем дольше длится эта война, тем меньше голосов Республиканская партия получит на выборах в Конгресс в ноябре. Это вторая причина, почему Трамп должен немедленно остановить эту войну,

– сказал Шейтельман.

До июля Трампу, по его мнению, надо показать что-то значительно ощутимее, чем иранская история, которая для американского избирателя остается далекой и не такой эмоционально понятной. Именно здесь в расчет и заходит Куба, потому что она географически близка, давно присутствует в американском политическом воображении как враг и значительно легче укладывается в простую внутреннюю картинку.

Куба, потому что Иран – самый мощный противник президента Трампа. Но Куба ближе. И Куба, по мнению американского народа, более агрессивный враг, чем Иран,

– подчеркнул политтехнолог.

Именно поэтому он и предполагает, что после Ирана внимание может быстро сместиться именно туда. Для Трампа это был бы не просто новый внешний сюжет, а значительно более удобная политическая цель, которую можно продавать избирателю как более близкую, понятную и символически важную.

США уже давят на Кубу без прямой войны

Шейтельман считает, что история с Кубой для Вашингтона началась не вчера, по его словам, с начала года остров фактически оказался под жестким энергетическим давлением, потому что перестал получать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы, от которых ранее зависел почти полностью.

Фактически речь идет о своеобразной нефтяной блокаде Кубы. С 1 января она перестала получать любые поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы,

– сказал Шейтельман.

Он добавляет, что Россия попыталась частично закрыть этот дефицит и отправила танкер с дизельным топливом. Но, по его словам, судно не смогло спокойно продолжить путь и было вынуждено развернуться, а груз ушел другим покупателям. То есть Куба осталась без нормального топлива именно в момент, когда для нее особенно важен туристический сезон.

На Кубе нет ни нефти, ни нефтепродуктов. Сейчас там высокий сезон, но туристов нет, все отели закрыты, и Куба теряет очень много денег,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому он и предполагает, что для Трампа Куба выглядит удобной следующей целью. Остров уже входит в кризис, теряет валюту от туризма и ослабевает без большой военной кампании.

К слову: Дональд Трамп заявил, что продолжает дедлайн для Ирана по открытию Ормузского пролива. Он утверждает, что между США и Ираном состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры", а сам диалог продлится всю неделю.

