Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу припустив, що саме Куба може стати для Трампа наступною гучною ціллю. За його словами, для американського виборця це значно зрозуміліший сюжет, ніж війна з Іраном.

Трампу потрібна нова швидка перемога

Шейтельман пов'язує пошук наступної цілі не лише із зовнішньою політикою, а й з американською внутрішньою ситуацією. Усередині команди Трампа вже видно розбіжності через війну з Іраном, а затягування такого конфлікту б'є по рейтингах республіканців перед проміжними виборами.

Чим довше триває ця війна, тим менше голосів Республіканська партія отримає на виборах до Конгресу в листопаді. Це друга причина, чому Трамп має негайно зупинити цю війну,

– сказав Шейтельман.

До липня Трампу, на його думку, треба показати щось значно відчутніше, ніж іранська історія, яка для американського виборця лишається далекою і не такою емоційно зрозумілою. Саме тут у розрахунок і заходить Куба, бо вона географічно близька, давно присутня в американській політичній уяві як ворог і значно легше вкладається в просту внутрішню картинку.

Куба, бо Іран – найпотужніший противник президента Трампа. Але Куба ближче. І Куба, на думку американського народу, агресивніший ворог, ніж Іран,

– наголосив політтехнолог.

Саме тому він і припускає, що після Ірану увага може швидко зміститися саме туди. Для Трампа це був би не просто новий зовнішній сюжет, а значно зручніша політична ціль, яку можна продавати виборцю як ближчу, зрозумілішу і символічно важливішу.

США вже тиснуть на Кубу без прямої війни

Шейтельман вважає, що історія з Кубою для Вашингтона почалася не вчора, за його словами, із початку року острів фактично опинився під жорстким енергетичним тиском, бо перестав отримувати нафту й нафтопродукти з Венесуели, від яких раніше залежав майже повністю.

Фактично йдеться про своєрідну нафтову блокаду Куби. З 1 січня вона перестала отримувати будь-які поставки нафти й нафтопродуктів із Венесуели,

– сказав Шейтельман.

Він додає, що Росія спробувала частково закрити цей дефіцит і відправила танкер із дизельним паливом. Але, за його словами, судно не змогло спокійно продовжити шлях і було змушене розвернутися, а вантаж пішов іншим покупцям. Тобто Куба лишилася без нормального пального саме в момент, коли для неї особливо важливий туристичний сезон.

На Кубі немає ні нафти, ні нафтопродуктів. Зараз там високий сезон, але туристів немає, усі готелі закриті, і Куба втрачає дуже багато грошей,

– наголосив політтехнолог.

Через це він і припускає, що для Трампа Куба виглядає зручною наступною ціллю. Острів уже входить у кризу, втрачає валюту від туризму і слабшає без великої воєнної кампанії.

До слова: Дональд Трамп заявив, що продовжує дедлайн для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він стверджує, що між США та Іраном відбулися "дуже хороші та продуктивні переговори", а сам діалог триватиме весь тиждень.

