Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу припустив, що саме Куба може стати для Трампа наступною гучною ціллю. За його словами, для американського виборця це значно зрозуміліший сюжет, ніж війна з Іраном.
Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України
Трампу потрібна нова швидка перемога
Шейтельман пов'язує пошук наступної цілі не лише із зовнішньою політикою, а й з американською внутрішньою ситуацією. Усередині команди Трампа вже видно розбіжності через війну з Іраном, а затягування такого конфлікту б'є по рейтингах республіканців перед проміжними виборами.
Чим довше триває ця війна, тим менше голосів Республіканська партія отримає на виборах до Конгресу в листопаді. Це друга причина, чому Трамп має негайно зупинити цю війну,
– сказав Шейтельман.
До липня Трампу, на його думку, треба показати щось значно відчутніше, ніж іранська історія, яка для американського виборця лишається далекою і не такою емоційно зрозумілою. Саме тут у розрахунок і заходить Куба, бо вона географічно близька, давно присутня в американській політичній уяві як ворог і значно легше вкладається в просту внутрішню картинку.
Куба, бо Іран – найпотужніший противник президента Трампа. Але Куба ближче. І Куба, на думку американського народу, агресивніший ворог, ніж Іран,
– наголосив політтехнолог.
Саме тому він і припускає, що після Ірану увага може швидко зміститися саме туди. Для Трампа це був би не просто новий зовнішній сюжет, а значно зручніша політична ціль, яку можна продавати виборцю як ближчу, зрозумілішу і символічно важливішу.
США вже тиснуть на Кубу без прямої війни
Шейтельман вважає, що історія з Кубою для Вашингтона почалася не вчора, за його словами, із початку року острів фактично опинився під жорстким енергетичним тиском, бо перестав отримувати нафту й нафтопродукти з Венесуели, від яких раніше залежав майже повністю.
Фактично йдеться про своєрідну нафтову блокаду Куби. З 1 січня вона перестала отримувати будь-які поставки нафти й нафтопродуктів із Венесуели,
– сказав Шейтельман.
Він додає, що Росія спробувала частково закрити цей дефіцит і відправила танкер із дизельним паливом. Але, за його словами, судно не змогло спокійно продовжити шлях і було змушене розвернутися, а вантаж пішов іншим покупцям. Тобто Куба лишилася без нормального пального саме в момент, коли для неї особливо важливий туристичний сезон.
На Кубі немає ні нафти, ні нафтопродуктів. Зараз там високий сезон, але туристів немає, усі готелі закриті, і Куба втрачає дуже багато грошей,
– наголосив політтехнолог.
Через це він і припускає, що для Трампа Куба виглядає зручною наступною ціллю. Острів уже входить у кризу, втрачає валюту від туризму і слабшає без великої воєнної кампанії.
До слова: Дональд Трамп заявив, що продовжує дедлайн для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він стверджує, що між США та Іраном відбулися "дуже хороші та продуктивні переговори", а сам діалог триватиме весь тиждень.
Що відомо про нові заяви Трампа щодо Ірану?
- У Тегерані заявили, що жодних переговорів зі США не було, а Ормузька протока відкрита для суден, якщо вони не є "ворогами" і погоджують заходи безпеки з іранською стороною.
- Також Трамп заявив, що війна на Близькому Сході нібито добігає кінця завдяки переговорам. Після цих слів ціна на нафту Brent опустилася нижче 100 доларів за барель, а природний газ у Великій Британії подешевшав на 6%.
- Трамп також заявив про п'ятиденну паузу в ударах по критичній інфраструктурі Ірану. Це рішення пов'язали з переговорами на тлі блокування Ормузької протоки, яке б'є по світових ринках нафти і газу.