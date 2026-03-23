Про це пише Financial Times.

Які об'єкти атакував Іран на Близькому Сході?

Після нещодавньої атаки Ізраїлю на енергетичні об'єкти у важливому газовому комплексі "Південний Парс", іранський режим розгромив ракетами виробництва скрапленого природного газу в Катарі. Прогнозують, що повне відновлення об'єкта триватиме близько 5 років.

Співрозмовник FT каже, що для удару по комплексу "Рас-Лаффан" компанії QatarEnergy іранський режим використав сучасні ракети, які змогли оминути американські системи ППО Patriot завдяки високій маневровості.

Цього ж місяця іранські військові атакували завод з опріснення води в Бахрейні й водночас звинуватили Ізраїль у бомбардуванні аналогічного об'єкта в цій республіці.

У Великій Британії повідомили 21 березня, що Іран випустив дві ракети по американо-британській базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Він розташований приблизно за 4 000 кілометрів від Ісламської Республіки. Це свідчить про здатність Тегерана завдавати удари на значно більші відстані, ніж прогнозували експерти.

Водночас британські посадовці уточнили, що ракети все ж не дістались до бази – одна впала ще на підльоті, а іншу перехопив американський військовий корабель.

Чи можуть США зупинити Тегеран?

Один з аналітиків Ірану з Crisis Group підкреслив, що будь-які спроби США захопити острови Ірану для відкриття протоки чи знищити цивільну інфраструктуру не позбавлять Тегеран можливості завдати відповідного удару, який зможе підняти конфлікт до рівня глобальної економіки.

Це сягає часів ірано-іракської війни (у 1980-х роках – 24 Канал), коли тисячі людей стояли в черзі, щоб піти воювати, і ці дії ґрунтуються на планах дій у надзвичайних ситуаціях, які вдосконалювалися протягом десятиліть. Що стосується протоки, то це не стільки імпровізовані реакції, скільки давно розроблені сценарії, які Тегеран тримає в запасі вже близько 40 років,

– пояснив він.

Тоді як керівник аерокосмічного підрозділу елітних Революційних гвардій Ірану Маджид Мусаві зауважив, що "нові тактики та системи запуску" країни сильно шокують США та Ізраїль.

Водночас виконавчий директор аналітичного центру Bourse & Bazaar Foundation Есфандар Батмангелідж додав, що імовірні удари США та Ізраїлю по іранських електростанціях можуть надовго обмежити економічну продуктивність країни. Він зазначив, що у короткостроковій перспективі це навряд чи позначиться на здатності Ірану здійснювати ракетні та безпілотні атаки. У середньостроковій перспективі наслідки можуть відчутись у сфері оборонного виробництва, однак Тегеран ще має час використати наявні запаси.

