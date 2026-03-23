Таку інформацію передає ресурс Clash Report.

Зафільмовані кадри демонструють базу протиповітряної оборони країни, де зберігаються великі запаси ракет, функціонує безпечна система перезарядки озброєння і достатньо місця для приховування основних засобів ППО.

Іран похизувався озброєнням: дивіться відео

Цікаво, що Дональд Трамп заявив про нібито успішні переговори з іранською стороною. Він стверджував, що країна погодилася відмовитися від ядерного озброєння. При цьому влада Ірану спростовує слова американського лідера й говорить, що той, мовляв, "відступає" після попереджень Тегерану.

Іранські ракети змогли подолати системи протиповітряної оборони Patriot і вразити енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, зокрема на території Катару та Бахрейну. Крім того, Іран здійснив ракетний запуск у напрямку військової бази на острові Дієго-Гарсія.

До того ж, Іран раніше заявляв, що має ракети з дальністю до 2 тисяч кілометрів, аби підкреслити можливість ураження майже всієї Європи, а згодом – і території США.

Військовий оглядач Давид Шарп пояснив, що така позиція була частиною стратегії Тегерана.