Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу заявив, що в цієї операції було щонайменше дві головні цілі. За його словами, Трамп хотів швидко підняти власні рейтинги, а Ізраїль і США також розраховували на падіння іранського режиму, але поки що обидва ці плани не спрацювали.

Трампу була потрібна коротка війна до виборів

До проміжних виборів у США лишається трохи більше ніж пів року, і саме це сильно тиснуло на Білий дім. Республіканці вже просідають не лише в хитких округах, а й там, де раніше почувалися цілком упевнено. На цьому тлі швидка воєнна операція могла стати для Трампа способом переламати настрій виборця і знову показати себе політиком, який нібито вміє швидко досягати результату.

Надія була на те, що такою блискавичною переможною війною Трамп зможе відновити цей кредит довіри і показати своїм прихильникам, наскільки він мудрий і далекоглядний,

– сказав Джигун.

Але всередині Ірану той сценарій, на який, схоже, теж розраховували у Вашингтоні та Тель-Авіві, не запустився. Попри сильні удари по військових цілях, авіації, кораблях і різних об'єктах, влада в Тегерані не посипалася. Ба більше, Іран і далі відповідає та зберігає важелі тиску, зокрема через Ормузьку протоку.

Інша мета справді полягала в тому, щоб швидко скинути іранський режим. Але це була хибна думка,

– наголосив політолог.

Зараз не видно ані швидкого внутрішнього ефекту для Трампа, ані обвалу іранського режиму, на який могли робити ставку. Замість короткої перемоги вийшла історія, яка лише затягується і створює нові ризики.

Війна проти Ірану вдарила по Заходу і дала Кремлю перепочинок

Замість короткого силового ефекту Сполучені Штати отримали кризу, яка б'є значно ширше за сам Близький Схід. Війна вже розхитала ціни на нафту, вдарила по світовій економіці і додала напруги всередині західного табору, де й без того вистачає суперечок.

Трамп починає наступ на іншу державу і не має ширшого бачення, до чого це може призвести. Він уже спричинив зростання ціни на нафту і величезне роз'єднання західних країн,

– сказав Джигун.

Окрему вигоду з цього, на його думку, вже отримує Росія. Поки дорожчає нафта, Москва почувається впевненіше, продає більше енергоресурсів і виграє від того, що увага США та Європи частково зміщується з України.

До слова: 23 березня Іран провів переговори з Росією після заяви Дональда Трампа про "успішні" контакти з Тегераном. Відомо, що Аббас Арагчі говорив із Сергієм Лавровим, а Москва після цього закликала до негайного припинення бойових дій і політичного врегулювання з урахуванням інтересів Ірану.

Це поки не означає довгого перелому на користь Кремля, але дає йому ситуативний ресурс у момент, коли Білий дім сам створив нову зону нестабільності.

Зараз росіяни почуваються значно впевненіше. Поки що це має ситуативний характер, але вони заробляють на нафті і виграють від цієї кризи,

– наголосив політолог.

Найбільша проблема тепер у тому, що Вашингтон досі не показав зрозумілого способу вийти з цієї історії. Іран висуває жорсткі умови, продовжує тиснути через Ормузьку протоку, а сам Трамп і в другому президентстві не продемонстрував жодного успішного великого переговорного результату.

Трамп не має простого виходу з іранської кризи

Тепер проблема для Вашингтона не лише в самій війні, а й у тому, як її зупинити без нових втрат. Іран не показує готовності просто відступити після ударів, продовжує тиснути через Ормузьку протоку і висуває США жорсткі вимоги. Йдеться не про м'який торг, а про умови, які в такому вигляді дуже важко продати як компроміс.

Іран вимагає відмови від військової операції Сполучених Штатів, відмови від повторення такої операції в майбутньому, репарацій і відшкодувань. Це дуже жорсткі, ультимативні вимоги,

– сказав Джигун.

Саме тому зараз усе впирається у здатність Вашингтона знайти політичний вихід із кризи, яку він сам і розширив.

Залежно від того, чи знайде Вашингтон шлях виходу із кризи, яку сам уже реалізував, залежатиме, скільки ще триватиме цей складний період для всього світу і для України,

– наголосив політолог.

Якщо цього не станеться швидко, складний період затягнеться не на дні, а на тижні або й місяці. Для України це теж поганий сценарій, бо що довше увага світу триматиметься на Близькому Сході, то більше це гратиме проти неї.

Що відомо про нові заяви США і Ірану?