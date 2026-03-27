Проте в Ірані не підтверджують, що вели переговори з американцями. Там стверджують, що Трамп нібито відступив, боячись іранської відплати. Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що виникає враження, що обманюють обидві сторони.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

Чого ще прагне досягти Трамп на Близькому Сході?

Володимир Огризко зауважив, що Трамп вже не вперше говорить про переговори. Проте він стверджував, що цього прагнуть іранці. Мовляв, вони пропонують компроміс, але США начебто такий варіант не задовольняє.

З цього можна зробити висновок, що справді якісь контакти були. Але іранська сторона спростовує це, висуваючи ультимативні вимоги, погрожуючи продовженням атак. І одні, і інші кажуть неправду. На війні треба завжди дурити супротивника і робити так, щоб ти мав кращий вигляд,

– зауважив він.

З цього можна зробити висновок, що американський президент не мав стратегії, розпочинаючи протистояння з Іраном. Він, ймовірно, думав, що війна на Близькому Сході пройде для США легко та швидко, але цього не сталося.

Важливо! В Ірані готуються до затяжної війни. Проте в США та Ізраїлі вважають, що усунення іранського керівництва призведе до швидких змін, проте у Тегерані дотримуються іншої позиції.

Крім того, удари американців по Ірану шкодять цивільному населенню. Це також негативно впливає на сприйняття протистояння, адже показує, що США воюють не лише з іранським режимом, але й зі звичайними людьми, які раніше виступали проти диктатури у власній країні.

Проте, ексміністр зазначив, що Трамп не може припинити атакувати військові об'єкти Ірану, адже знищення іранських потужностей було його основною метою. Мовиться про неможливість Ірану розробляти ядерну зброю та виготовляти балістичні ракети.

Він продовжуватиме бити по цих цілях. Іран немає достатньо можливостей, щоб цьому протистояти. Трамп таки доб'є Іран у військовому сенсі,

– наголосив Володимир Огризко.

Він також припустив, якщо США почнуть бити по іранській енергетиці, то Близький Схід на певний час зануритися в хаос.

Мені здається, що Трамп такими паузами хоче досягти ще однієї мети. Була інформація, що він прагне захопити невеличкий острів на півночі затоки, який є ключовим хабом для транспортування нафти. Якщо йому це вдасться, то фактично в Ірану не буде можливості експортувати свою нафту,

– підкреслив Огризко.

Дипломат вважає, що для цього США можуть залучити морських піхотинців. Трамп, можливо, спробує використати цю п'ятиденну паузу, щоб захопити острів.

Якщо це станеться, то американський президент зможе сказати, що досягнув мети операції на Близькому Сході.

Що відомо про війну між США та Іраном?