Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 29 березня 2026 року.

Аналітики звернули увагу на заяву російського військкора від 29 березня, який зазначив, що кампанія з набору до сил безпілотних систем в Росії фактично зайшла в глухий кут. За його словами, рекрутам пропонують стандартні військові контракти, через що люди бояться, що їх можуть перевести до штурмових піхотних підрозділів.

Він підкреслив, що операторів безпілотників не повинні використовувати як штурмовиків, а також розкритикував російське міноборони за неспроможність створити сучасні й ефективні підрозділи.

Цю позицію підтримав і інший російський військовий блогер, який заявив, що військове керівництво Росії уникає впровадження інновацій, яких не розуміє.

Аналітики нагадують, що кампанію з набору до сил безпілотних систем російське міноборони запустило у січні 2026 року, орієнтуючись, зокрема, на студентів.

Водночас російські опозиціонери раніше повідомляли, що запропоновані контракти не дають гарантій, що новобранців не переведуть до інших підрозділів.

У звіті також зазначається, що попередня модель набору добровольців через великі одноразові виплати втратила ефективність наприкінці 2025 року. Уже в січні 2026 року темпи набору вперше з 2022 року впали нижче рівня втрат.

Скарги блогера від 29 березня свідчать, що спроби міністерства оборони Росії оновити свою кампанію добровільного набору, навіть для сил безпілотних систем, не досягають бажаних результатів,

– йдеться у звіті.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, готується до обмежених і поступових примусових призовів резервістів. За оцінкою аналітиків, це потрібно не для нарощування чисельності армії, а для того, щоб компенсувати високі втрати та продовжувати війну.

