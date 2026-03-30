Нещодавно президент Зеленський заявив, що росіяни зараз втрачають "просто страшну кількість людей". Агресор не встигає мобілізувати, підписувати контракти й навчати своїх людей.
Які втрати Росії у війні на 30 березня 2026 рік?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб;
- танків – 11 824 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 317 (+4);
- артилерійських систем – 39 049 (+48);
- РСЗВ – 1 708 (+1);
- засоби ППО – 1 337 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471);
- крилаті ракети – 4 491 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183);
- спеціальна техніка – 4 105 (+0).
Втрати окупантів у війні на 30 березня 2026 рік
До слова, в українському Міноборони кажуть, що березень 2026 року може встановити антирекорд за кількістю втрат російської армії. Це пов'язано із тактикою ворога, тиском дронів і забороною здаватися в полон.
Що відомо про останні успішні удари України по окупантах?
Сили безпілотних систем ЗСУ знищили три російські РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" у Криму. Українські військові також завдали удару по цистернах з російським паливом поблизу селища Новосвітлівка у Луганській області.
Російські війська спробували прорватися до Малої Токмачки, але українські захисники зірвали наступ, знищивши колону. У результаті бою ліквідовано 10 російських штурмовиків і знищено ворожу бронетехніку.
Сили оборони України атакували російський завод "Промсинтез" у Чапаєвську ракетами FP-5 "Фламінго". Завод виробляє компоненти вибухових речовин для армії Росії, і удар спричинив вибух у виробничій зоні.