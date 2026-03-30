Недавно президент Зеленский заявил, что россияне сейчас теряют "просто страшное количество людей". Агрессор не успевает мобилизовать, подписывать контракты и обучать своих людей.

Смотрите также Птицы СБС "прикурили" 3 российские РСЗО в Крыму и цистерны с топливом на Луганщине

Какие потери России в войне на 30 марта 2026 года?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • личного состава – около 1 296 700 (+870) человек;
  • танков – 11 824 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 317 (+4);
  • артиллерийских систем – 39 049 (+48);
  • РСЗО – 1 708 (+1);
  • средства ПВО – 1337 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471);
  • крылатые ракеты – 4 491 (+0);
  • корабли/катера – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 86160 (+183);
  • специальная техника – 4105 (+0).

К слову, в украинском Минобороны говорят, что март 2026 года может установить антирекорд по количеству потерь российской армии. Это связано с тактикой врага, давлением дронов и запретом сдаваться в плен.

Что известно о последних успешных ударах Украины по оккупантам?

  • Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили три российские РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" в Крыму. Украинские военные также нанесли удар по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.

  • Российские войска попытались прорваться к Малой Токмачке, но украинские защитники сорвали наступление, уничтожив колонну. В результате боя ликвидировано 10 российских штурмовиков и уничтожено вражескую бронетехнику.

  • Силы обороны Украины атаковали российский завод "Промсинтез" в Чапаевске ракетами FP-5 "Фламинго". Завод производит компоненты взрывчатых веществ для армии России, и удар вызвал взрыв в производственной зоне.