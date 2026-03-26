Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.
Каково сейчас положение России?
Владимир Зеленский заявил, что отсутствие продвижения фронта в Украине фактически означает поражение для России. По его словам, большинство переговоров строится на мысли, что Россия наступает, а Украина отступает, и Москве часто удается навязывать этот нарратив.
Президент подчеркнул, что разрушение этого представления – прежде всего на поле боя – является ключевым.
Они (россияне, – 24 Канал) сейчас теряют просто страшное количество людей – 30 – 35 тысяч человек в месяц. Россия не успевает мобилизовать, подписывать контракты и точно не успевает обучать своих людей,
– добавил глава государства.
Зеленский отметил, что пока сложно сказать, решится ли Россия на масштабную мобилизацию. По его словам, до сих пор российские власти избегали таких шагов и делали ставку преимущественно на контрактную службу с высокими выплатами.
Важно! В начале войны соотношение потерь составляло примерно один к трем, тогда как во второй половине 2025 года и в начале 2026-го уже достигало одного к шести а на отдельных участках – даже восьми к одному в пользу Украины.
Что происходит на фронте?
В Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия начала весенне-летние наступательные действия, значительно увеличив количество механизированных и моторизованных штурмов на разных участках фронта.
В течение 4 дней россияне потеряли 6 090 человек убитыми и ранеными, а в течение недели 17 – 23 марта – 8 710. По словам аналитиков, такие потери являются катастрофическими, и Россия не способна с ними просто так мириться.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне в частности активизировались на фронте из-за приближения сакральной для них даты – 9 мая. Ежегодно именно перед этой датой на поле боя становится горячее.