Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

Яке зараз становище Росії?

Володимир Зеленський заявив, що відсутність просування фронту в Україні фактично означає поразку для Росії. За його словами, більшість переговорів будується на думці, що Росія наступає, а Україна відступає, і Москві часто вдається нав'язувати цей наратив.

Президент наголосив, що руйнування цього уявлення – насамперед на полі бою – є ключовим.

Вони (росіяни, – 24 Канал) зараз втрачають просто страшну кількість людей – 30 – 35 тисяч людей на місяць. Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти й точно не встигає навчати своїх людей,

– додав глава держави.

Зеленський зазначив, що наразі складно сказати, чи наважиться Росія на масштабну мобілізацію. За його словами, досі російська влада уникала таких кроків і робила ставку переважно на контрактну службу з високими виплатами.

Важливо! На початку війни співвідношення втрат становило приблизно один до трьох, тоді як у другій половині 2025 року та на початку 2026-го вже сягало одного до шести а на окремих ділянках – навіть восьми до одного на користь України.

Що відбувається на фронті?