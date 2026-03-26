Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.
Яке зараз становище Росії?
Володимир Зеленський заявив, що відсутність просування фронту в Україні фактично означає поразку для Росії. За його словами, більшість переговорів будується на думці, що Росія наступає, а Україна відступає, і Москві часто вдається нав'язувати цей наратив.
Президент наголосив, що руйнування цього уявлення – насамперед на полі бою – є ключовим.
Вони (росіяни, – 24 Канал) зараз втрачають просто страшну кількість людей – 30 – 35 тисяч людей на місяць. Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти й точно не встигає навчати своїх людей,
– додав глава держави.
Зеленський зазначив, що наразі складно сказати, чи наважиться Росія на масштабну мобілізацію. За його словами, досі російська влада уникала таких кроків і робила ставку переважно на контрактну службу з високими виплатами.
Важливо! На початку війни співвідношення втрат становило приблизно один до трьох, тоді як у другій половині 2025 року та на початку 2026-го вже сягало одного до шести а на окремих ділянках – навіть восьми до одного на користь України.
Що відбувається на фронті?
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія почала весняно-літні наступальні дії, значно збільшивши кількість механізованих та моторизованих штурмів на різних ділянках фронту.
Впродовж 4 днів росіяни втратили 6 090 осіб вбитими та пораненими, а впродовж тижня 17 – 23 березня – 8 710. За словами аналітиків, такі втрати є катастрофічними, і Росія не здатна з ними просто так миритися.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що росіяни зокрема активізувалися на фронті через наближення сакральної для них дати – 9 травня. Щороку саме перед цією датою на полі бою стає гарячіше.