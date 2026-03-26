Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже на примерно 1 292 170 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек;
  • танков – 11 807 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 278 (+4);
  • артиллерийских систем – 38 795 (+49);
  • РСЗВ – 1 698 (+2);
  • средств ПВО – 1 337 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038);
  • крылатых ракет – 4 491 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201);
  • специальной техники – 4 100 (+2).

Потери россиян на 26 марта / Инфографика Генштаба

