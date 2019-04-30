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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Это только начало, – эксперт рассказал о неизбежном противостоянии Зеленского с Путиным

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      Зеленский обречен на противостояние с Путиным, – эксперт
      Зеленский обречен на противостояние с Путиным, – эксперт / Фото из открытых источников

      В глазах россиян успех Зеленского будет означать победу внесистемности над системностью. Именно поэтому глава Кремля не заинтересован в достижениях новоизбранного украинского президента и будет придумывать все новые и новые провокации.

      Победа несистемного над представителем традиционной политической элиты – удар по всей постсоветской системе, считает журналист и политический обозреватель Виталий Портников, пишет "Эспрессо".

      Читайте также: Российский политолог объяснил, почему Зеленский выиграет первій спор с Путиным

      Зеленский стал опасностью для Путина уже после своей победы на президентских выборах. При этом глава Кремля понимает, почему результат выборов именно такой – "новоизбранный президент никак не ассоциируется с политической элитой страны". Такого ожидали не только украинцы, этого хотят и россияне.

      Пока Зеленский только боролся за должность президента, Путин мог этого не замечать, он был слишком сосредоточен на мести Порошенко. Но вот Зеленский победил и сразу же стал опасностью,
      – объясняет Портников.

      Российский лидер никак не заинтересован в "победе бессистемности над системностью", потому что для России это "страшнее любого Майдана"

      "Это будет означать, что Кремль своей борьбой с Порошенко сам вырыл себе могилу", – сказал эксперт.

      Именно поэтому, по мнению Портникова, Путин будет втягивать нового украинского президента в одну провокацию за другой – "паспорта является только началом". Зато Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер – объявлением войны путинскому режиму.

      При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, аудитория общая, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский гораздо опаснее для Путина, чем Порошенко,
      – отметил он.

      Однако здесь новоизбранный президент, по словам Портникова, тоже может столкнуться с большой опасностью. Так, он в контексте противостояния с Путиным "все равно будет пытаться апеллировать к так называемому "русскоязычному электорату". Однако для сохранения политической поддержки Зеленскому стоит понять, что в неизбежном противостоянии с Путиным он может рассчитывать только на поддержку проукраинского электората. Речь идет о "тех 25 процентах, которые были против него и той части своих избирателей, для которых украинские ценности – не пустой звук".

      Что происходит с российскими паспортами на оккупированном Донбассе?24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно-25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу. Однако это еще не все. Впоследствии российский лидер заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.
      Владимир Зеленский ответил главе Кремля на его намерения и призвал не тратить зря время. Он также отметил, что украинцы не захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Кроме того, Зеленский призвал не говорить с Украиной на языке угроз. После этого Путин сделал еще несколько заявлений – в частности, посоветовал вернуть украинский паспорт Михеилу Саакашвили и даже предложил подумать над идеей "общего гражданства".

      blog_ava
      Российский политолог объяснил, почему Зеленский выигрывает первый спор с Путиным
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Российские паспорта на Донбассе Владимир Путин
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