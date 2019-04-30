23:09
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Це лише початок, – експерт анонсував неминуче протистояння Зеленського з Путіним

      494 Читать новость на русском
      Зеленський приречений на протистояння з Путіним, – експерт
      Зеленський приречений на протистояння з Путіним, – експерт / Фото з відкритих джерел

      В очах росіян успіх Зеленського буде означати перемогу позасистемності над системністю. Саме тому очільник Кремля не зацікавлений у досягненнях новообраного українського президента та вигадуватиме все нові і нові провокації.

      Перемога несистемного над представником традиційної політичної еліти - удар по всій пострадянській системі, вважає журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков, пише "Еспресо".

      Читайте також: Російський політолог пояснив, чому Зеленський виграє першу суперечку із Путіним

      Зеленський став небезпекою для Путіна вже після своєї перемоги на президентських виборах. При цьому очільник Кремля розуміє, чому результат виборів саме такий – "новообраний президент ніяк не асоціюється із політичною елітою країни". Такого очікували не лише українці – цього хочуть і росіяни.

      Поки Зеленський тільки боровся за посаду президента, Путін міг цього не помічати, він був надто зосереджений на помсті Порошенку. Але ось Зеленський переміг і відразу ж став небезпекою,
      – пояснює Портніков.

      Російський лідер аж ніяк не зацікавлений у "перемозі несистемності над системністю", бо для Росії це "страшніше будь-якого Майдану"

      "Це буде означати, що Кремль своєю боротьбою з Порошенком сам вирив собі могилу", – сказав експерт.

      Саме тому, на думку Портнікова, Путін втягуватиме нового українського президента в одну провокацію за іншою – "паспорти є лише початком". Натомість Зеленський буде відповідати на ці провокації так, як і повинен відповідати позасистемний революціонер – оголошенням війни путінському режиму.

      При цьому якщо Порошенко сприймав Путіна як лідера чужої країни, то Зеленський сприймає Путіна як главу чужої влади. Цивілізація у них загальна, аудиторія загальна, а ось режими відрізняються. Ось чому Зеленський набагато небезпечніший для Путіна, ніж Порошенко,
      – зазначив він.

      Однак тут новообраний президент, за словами Портнікова, теж може зіткнутись із великою небезпекою. Так, він у контексті протистояння з Путіним "все одно буде намагатися апелювати до так званого "російськомовного" електорату". Однак для збереження політичної підтримки Зеленському варто зрозуміти, що в неминучому протистоянні з Путіним він може розраховувати тільки на підтримку проукраїнського електорату. Мова йде про "тих 25 відсотків, які були проти нього і тієї частини своїх виборців, для яких українські цінності – не порожній звук".

      Що відбувається із російськими паспортами на окупованому Донбасі?24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання. Однак це ще не все.  Згодом російський лідер заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям.

      Володимир Зеленський відповів очільнику на його наміри та закликав не витрачати даремно час.  Він також наголосив, що українці не захочуть стати "новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ. Окрім того, Зеленський закликав не говорити з Україною мовою погроз. Після цього Путін зробив ще кілька заяв – зокрема, порадив повернути український паспорт Міхеїлу Саакашвілі та навіть запропонував подумати над ідеєю "спільного громадянства".

      blog_ava
      Зеленський і Порошенко прокоментували офіційні результати виборів
      сьогодні
      9225
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 квітня: ЦВК оголосило офіційні результати виборів, пожежа на Рівненській АЕС
      сьогодні , 22:14 Головні новини 30 квітня: ЦВК оголосило офіційні результати виборів, пожежа на Рівненській АЕС
      374
      Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      сьогодні , 22:00 Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      Повернись живим 581
      Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      сьогодні , 19:00 Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 627
      На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації
      сьогодні , 18:30 На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації
      Ірина Поліщук 1691
      Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 469
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук