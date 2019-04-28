Почему Путин готовит неблагоприятный фон для первого диалога с Зеленским

Заявляя о выдаче российских паспортов всем украинцам хозяин Кремля уже привычно для себя нагнетает ситуацию и таким образом готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Путин даже в Китае предъявил претензии Украине в части политического блока минских соглашений, правда, официальный Киев уже его выполнил.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль раздумывает над тем, чтобы выдавать по упрощенной процедуре паспорта не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

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По мнению первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, такие заявления являются его традиционной кагэбистской тактикой – поднимать ставки и нагнетать ситуацию. Как подчеркивает политик, Путин готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, и ничего нового и неожиданного в этом нет.

"ЕС, США, ОБСЕ и другие международные организации имеют большие ожидания, мол, открываются новые возможности. Они думают, что новый украинский президент может изменить тактику, и, возможно, удастся достичь хоть какого-то прогресса по Донбассу. Все стремятся к перезагрузке. Это ожидаемо и неплохо. Но есть одно но: они стремятся к перезагрузке за счет Украины и компромиссов ждут исключительно с украинской стороны. Опасность такого подхода ощутимо прозвучала во время специальных дебатов в Совбезе ООН, где Россию и Путина стыдливо почти не вспоминали", – уверяет Геращенко.

Также она добавляет, что Путин даже в Китае предъявил претензии Украине по политическому блоку минских соглашений. Следовательно, украинский ответ здесь должен быть четким и однозначным.

Первоочередным является выполнение блока безопасности минских соглашений. Только установившийся режим тишины и вывода российского оружия и техники формируют необходимые предпосылки для реализации других пунктов. Во-вторых, сверхважным является выполнение гуманитарного блока. Правда, ни в коем случае нельзя подменять ключевой блок безопастности сверхважным гуманитарным. Потому что эта риторика и подмена приоритетов была очень заметной во время совбеза ООН. И когда мы говорим о заложниках, то говорится не только о незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, но и политзаключенных Кремля в российских тюрьмах, судьбы которых россияне категорически все эти годы отказывались обсуждать в Минске. Есть и еще одна опасность – РФ и их марионетки из оккупированного Донбасса не подтверждают нам содержание десятков военных и гражданских, скрывают информацию о них, требуя взамен отдать сотни осужденных сепаратистов, россиян, подтверждая на обмен несколько десятков заложников. Эти ловушки также очень опасны,

– заметила парламентарий.

По ее словам, особая боль – это пропавшие без вести. Дело в том, что россияне на протяжении четырех лет года категорически отказываются создать трехсторонний механизм с Международным комитетом Красного Креста, подталкивая к созданию группы только с псевдореспубликами. А это является легитимизацией отделения Донбасса.

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"Относительно политического блока, на котором все время акцентирует Путин, то на самом деле Украина его выполнила. Мы приняли и закон об амнистии, под которую не подпадают террористы и убийцы, а вот "заблудшие" – да), и об особенностях местного самоуправления. Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов на оккупированном Донбассе и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев на оккупированных территориях, должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти. А любые региональные выборы на Донбассе могут проходить только после демилитаризации и по украинским законам", – говорит Геращенко.

В то же время народная избранница заявляет, что Украина должна твердо стоять на позиции: никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными Россией режимами, и никакой легитимизации псевдореспублик, и это является ключевым.

"Вызовы – очень серьезные. Компромиссы – всегда важны, но точно не за счет только Украины. И невозможны путем сдачи украинских территорий и людей. Кстати, во время последней встречи в Минске украинская делегация подчеркнула, что несмотря на смену власти, стратегия останется неизменной – полная деокупация и восстановление территориальной целостности и суверенитета. Даже если бы кто-то хотел что-то изменить, украинцы не позволят", – подытожила она.

По мнению избранного президента Владимира Зеленского, если кто-то и согласится на "искушение" от Путина относительно паспортов РФ, то сделает это под влиянием российской пропаганды. Другой вероятной причиной согласиться на российский паспорт может стать "желание заработка или же попытка скрыться от уголовных расследований".

Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень тех граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" – в Ростове или Магадане,

– подчеркнул он.

В то же время новоизбранный президент отметил, что отличие Украины от России заключается в том, что "мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова и свободные СМИ, и интернет, а значит, мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает в действительности".

Какие шаги уже осуществила Россия по паспортизации украинских территорий. 24 апреля хозяин Кремля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ и уже вступил в силу. По убеждению Путина, такая инициатива является ничем иным как "вопросом сугубо гуманитарного характера". Международное сообщество на это отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов на Донбассе?Согласно указу, чтобы получить российское гражданство, украинцы, которые проживают на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны подать такие документы: "липовый паспорт" фейковой "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий о смене фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.



Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Также документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не дольше, чем три месяца. Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.