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      Климкин: России наплевать даже на собственные законы

      28 Читати новину українською
      Павел Климкин, министр иностранных дел Украины
      Павел Климкин, министр иностранных дел Украины / 24 канал

      Украинский глава МИД написал в своем Twitter о неприятных новостях по делу политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

      "Суд" в оккупированном Россией Крыму незаконно продлил Владимиру Балуху срок заключения. Решением "судьи" срок, который Балуха удерживали в российском СИЗО, не был засчитан.

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      По словам дипломата, то, что России наплевать на международное право – не новость. Но очевидно, ей наплевать не только на международное, но и на собственное внутреннее законодательство.

      Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!
      – отметил Климкин.

       

      Говорится о том, что Владимиру Балуху 24 апреля российский "суд" продлил срок заключения. "Судья" постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, даже как день за полтора. До этого Балуха незаконно этапировали из аннексированного полуострова вглубь России. Процесс длился более месяца и родственники украинца даже не знали, где он находится.

      Кто такой Владимир Балух?Это украинский политзаключенный из Крыма.

      ФСБ России 8 декабря 2016 года ворвалась в его дом на полуострове и арестовала. Балух стал жертвой репрессий из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни", которую установил на своем дворе. Также он отказался от паспорта РФ.

      Оккупационные власти полуострова утверждают, что нашли на чердаке в Балуха патроны и взрывчатку. Однако, по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. В июле 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 5 годам заключения и штрафу в 10 тысяч рублей.

      В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Голодание продолжалось 205 дней.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Владимир Балух Павел Климкин Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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