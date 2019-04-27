Климкин: России наплевать даже на собственные законы

Украинский глава МИД написал в своем Twitter о неприятных новостях по делу политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

"Суд" в оккупированном Россией Крыму незаконно продлил Владимиру Балуху срок заключения. Решением "судьи" срок, который Балуха удерживали в российском СИЗО, не был засчитан.

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По словам дипломата, то, что России наплевать на международное право – не новость. Но очевидно, ей наплевать не только на международное, но и на собственное внутреннее законодательство.

Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!

– отметил Климкин.

Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення,не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати політв’язнів, але нас не зламати! #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 апреля 2019 г.

Говорится о том, что Владимиру Балуху 24 апреля российский "суд" продлил срок заключения. "Судья" постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, даже как день за полтора. До этого Балуха незаконно этапировали из аннексированного полуострова вглубь России. Процесс длился более месяца и родственники украинца даже не знали, где он находится.

Кто такой Владимир Балух?Это украинский политзаключенный из Крыма.



ФСБ России 8 декабря 2016 года ворвалась в его дом на полуострове и арестовала. Балух стал жертвой репрессий из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни", которую установил на своем дворе. Также он отказался от паспорта РФ.



Оккупационные власти полуострова утверждают, что нашли на чердаке в Балуха патроны и взрывчатку. Однако, по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. В июле 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 5 годам заключения и штрафу в 10 тысяч рублей.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Голодание продолжалось 205 дней.