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      Клімкін: Росії наплювати навіть на власні закони

      91 Читать новость на русском
      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України
      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України / 24 канал

      Український очільник МЗС написав у своєму Twitter про неприємні новини у справі політв'язня Кремля Володимира Балуха.

      "Суд" в окупованому Росією Криму незаконно продовжив Володимиру Балуху строк ув'язнення. Рішенням "судді" строк, який Балуха утримували в російському СІЗО, не був зарахований.

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      За словами дипломата, те, що Росії наплювати на міжнародне право – не новина. Та, вочевидь, їй наплювати не лише на міжнародне, а й на власне внутрішнє законодавство.

      Кремль продовжує катувати політв’язнів, але нас не зламати!
      – наголосив Клімкін.

      Мовиться про те, що Володимиру Балуху 24 квітня російський "суд" продовжив термін ув'язнення"Суддя" постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, навіть як день за півтора. До цього Балуха незаконно етапували із анексованого півострова вглиб Росії. Процес тривав понад місяць і родичі українця навіть не знали, де він перебуває.

      Хто такий Володимир Балух?Це український політв'язень з Криму. 

      ФСБ Росії 8 грудня 2016 року вдерлася в його будинок на півострові та арештувала. Балух став жертвою репресій через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", яку встановив на своєму подвір'ї. Також він відмовився від паспорта РФ.

      Окупаційна влада півострова стверджує, що знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак, за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. У липні 2018 року "суд" в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув'язнення та штраф у 10 тисяч рублів.

      У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Голодування тривало 205 днів.

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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Володимир Балух Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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