Упрощенное российское гражданство – это узаконенная аннексия Донбасса, – эксперт

Путин не остановится на указе об упрощенном получении российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Получение гражданства РФ будет массовым.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его убеждению, это не страшилки на дипломатическом фронте и не попытки России как-то продемонстрировать недееспособность минского процесса. Это узаконенная аннексия оккупированных территорий Донбасса.

Путин после парламентских выборов, убедившись, что пророссийская пятая колонна не сформировала парламентское большинство, и изменение стратегического курса Украины в сторону НАТО и ЕС не состоится, может пойти на одностороннее признание квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР",

– отмечает Дмитрий Снегирев.

По убеждению эксперта, реакция Запада и ООН, где выразили обеспокоенность указом Путина, показательна. Украина отреагировала вяло. Но от нас здесь мало что зависит. По его словам, противодействовать этому сложно. Украинский закон о лишении гражданства достаточно размыт. Лишить гражданства Украины сложно. Россия не обнародует списки тех, кто получил гражданство РФ.

А получение российского гражданства украинцами, по мнению Снегирева, будет массовым. За месяц российское гражданство могут получить сорок тысяч человек. Желающих будет много. Российскую пенсию и социальную помощь можно получить при условии проживания в РФ. Но в то же время они будут говорить, что место их временного пребывания – Украина.

Что предполагает скандальный указ Путина?

• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.



Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти.



26 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание в американском Нью-Йорке 25 апреля по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.