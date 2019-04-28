10:25
28 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Упрощенное российское гражданство – это узаконенная аннексия Донбасса, – эксперт

      85 Читати новину українською
      Путин может признать квазиреспублики на Донбассе
      Путин может признать квазиреспублики на Донбассе / Фото из открытых источников

      Путин не остановится на указе об упрощенном получении российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Получение гражданства РФ будет массовым.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

      По его убеждению, это не страшилки на дипломатическом фронте и не попытки России как-то продемонстрировать недееспособность минского процесса. Это узаконенная аннексия оккупированных территорий Донбасса.

      Путин после парламентских выборов, убедившись, что пророссийская пятая колонна не сформировала парламентское большинство, и изменение стратегического курса Украины в сторону НАТО и ЕС не состоится, может пойти на одностороннее признание квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР",
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      По убеждению эксперта, реакция Запада и ООН, где выразили обеспокоенность указом Путина, показательна. Украина отреагировала вяло. Но от нас здесь мало что зависит. По его словам, противодействовать этому сложно. Украинский закон о лишении гражданства достаточно размыт. Лишить гражданства Украины сложно. Россия не обнародует списки тех, кто получил гражданство РФ.

      А получение российского гражданства украинцами, по мнению Снегирева, будет массовым. За месяц российское гражданство могут получить сорок тысяч человек. Желающих будет много. Российскую пенсию и социальную помощь можно получить при условии проживания в РФ. Но в то же время они будут говорить, что место их временного пребывания – Украина.

      Что предполагает скандальный указ Путина?
      • Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти.

      26 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание в американском Нью-Йорке 25 апреля по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.

      blog_ava
      Пасхальные поздравления для родных и близких
      сегодня
      38517
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе ООН Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 апреля: скандал вокруг "паспортного указа" Путина, сошел Благодатный огонь
      сегодня , 09:07 Главные новости 27 апреля: скандал вокруг "паспортного указа" Путина, сошел Благодатный огонь
      1370
      Пасха 2019: все о праздновании в Украине
      сегодня , 09:00 Пасха 2019: все о праздновании в Украине
      1359
      "Емаус-Оселя" – не просто тимчасовий прихисток, це сім'я
      27 апреля , 22:00 "Емаус-Оселя" – не просто тимчасовий прихисток, це сім'я
      Ukrainer 327
      Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      27 апреля , 20:00 Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      Віталій Дейнега 315
      Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      27 апреля , 19:01 Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      Повернись живим 986
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Путин создает юридическую базу для военного вторжения на Донбасс, – эксперт
       27 апреля , 08:02
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Гибель владельца чемпионов Англии: героический пилот, который погиб с любимой, успел спасти сотни жизней
       29 октября 2018 , 12:54
      "Самый длинный медосмотр в истории футбола": как на трансфер игрока сборной Украины реагируют фанаты европейского клуба
       30 января , 13:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук