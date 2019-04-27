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      Путин создает юридическую базу для военного вторжения на Донбасс, – эксперт

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      Путин создает базу для военного вторжение
      Путин создает базу для военного вторжение / Фото из открытых источников

      Решение Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе принято не случайно после второго, а не первого тура президентских выборов. Ожидания Путина не оправдались.

      Об этом 24 канала рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Ожидания России, что политика новоизбранного президента Зеленского кардинально изменится, будет пророссийский вектор, не оправдалась. Решили пойти по пути дипломатического давления и приняли решение об упрощенном гражданстве,
      – считает Дмитрий Снегирев.

      По мнению эксперта, указом Путина создается юридическая база для военного вторжения России, как было в Абхазии и Приднестровье.

      Путин указом об упрощенном российское гражданство для жителей ОРДЛО фактически узаконивает военное присутствие России на оккупированных территориях Донбасса. И легализует местных боевиков. У Путина будут основания говорить, что в Украине нарушаются уже не права русскоязычных граждан, а непосредственно граждан РФ,
      – говорит Снегирев.

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      По его словам, сейчас в России проживает два с половиной миллиона украинских граждан. Из зоны конфликта выехало примерно полтора миллиона. Поэтому это еще и возможность узаконить пребывание граждан Украины в России, решить вопросы трудовой миграции и демографической ситуации. Украинцы – близкая по ментальности и культуры нация. К тому же, работники из Средней Азии в основном – не квалифицированная рабочая сила. А граждане Украины, в основном, имеют хорошую квалификацию. Одним указом решается комплекс вопросов.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?
      • Заявление на получение гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти.

      26 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в американском Нью-Йорке 25 апреля по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий Минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики ООН Владимир Путин Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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