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      Кремль шантажує Зеленського паспортами Росії для українців, – The Guardian

      24
      Російські паспорти на Донбасі – загроза для України
      Російські паспорти на Донбасі – загроза для України / Фото МТ

      Закон про спрощену процедуру видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донбасу – серйозне послання як для України, так і для Заходу.

      "Володимир Путін стрімко розпочав перевірку новобраного президента України, підписавши закон, який може дозволити мільйонам українців, що проживають у сепаратистських регіонах південно-східної України, отримати російські паспорти", – написали журналісти The Guardian Ендрю Рот і Шон Уолкер у статті "Росія тестує нового президента України паспортами для сепаратистських регіонів".

      Коментар експерта: Чому Путін готує несприятливий фон для першого діалогу з Зеленським

      Це провокаційне рішення було прийнято всього за три дні після того, як 41-річний Володимир Зеленський, комедіант без політичного досвіду, отримав переконливу перемогу на президентських виборах. При цьому Кремль ще навіть не поздоровив Зеленського, йдеться в публікації.

      "Під час кампанії Зеленський дав зрозуміти, що він може бути більш налаштованим на компроміс щодо сепаратистських регіонів, ніж президент Петро Порошенко, який іде у відставку. Кампанія Зеленського почасти базувалась на втомі українців війною. Тепер виклик Росії може змусити його зайняти жорсткішу позицію. Пропозиція про російські паспорти сприйнята в Києві як спроба продовжити інтеграцію територій Донецької та Луганської областей до складу Росії, а також як спроба тиснути на нового президента, щоб той сів за стіл переговорів", – зазначається у статті.

      Це підвищує ставки. Це серйозне послання як для України, так і для Заходу, – зауважив Балаш Ярабік з Фонду Карнегі за міжнародний мир. – Це зробило б статус територій ще складнішим, а ідея полягає в тому, щоб змусити Зеленського якнайшвидше почати переговори.

      Чому Росія прийняла рішення про паспорти для українців саме зараз? "Час прийняття закону, одразу після перемоги Зеленського, може зробити політично складнішим пошук компромісу для нового президента, – підкреслюють автори публікації. – Перед виборами начальник штабу Зеленського Іван Баканов на зустрічах у Вашингтоні дав зрозуміти, що команда Зеленського буде готова вести прямі переговори з сепаратистською владою, згідно з джерелом, поінформованим про зміст дискусій. Західні дипломати застерегли команду Зеленського від такого курсу, оскільки він зіграє на руку російському наративу про внутрішній конфлікт. Зеленський також закликав до створення російськомовного телеканалу, призначеного для людей, які мешкають в сепаратистських районах, для проведення операції із завоювання "розумів і сердець".

      На відміну від Криму, який Росія швидко анексувала 2014 року, окупована частина Донецької і Луганської областей останніми роками опинилися у підвішеному стані. Попри офіційні спростування того, що Москва контролює території, вона посилила свій контроль від часу піку конфлікту 2014-2015 років. Рішення про видачу паспортів сприйматиметься як радикальна зміна правил гри і відтворює політику в сепаратистських республіках Абхазія і Південна Осетія. Росія виправдовувала війну 2008 року з Грузією і визнання територій буцімто незалежними державами, яке за цим відбулося, почасти великою кількістю власників російських паспортів у регіоні, – нагадує газета.

      Реакція України: Зеленський відповів на бажання Путіна видавати російські паспорти всім українцям

      Реакція Росії: У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про російські паспорти в Україні

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Російські паспорти на Донбасі Публікації
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