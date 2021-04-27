Донецк увешали объявлениями о восстановлении украинских документов и пенсии
В оккупированном Донецке появились объявления о "специфических" услугах. В рекламе обещают без выезда в Украину восстановить украинские документы и даже пенсии.
Источник:телеграм-канал donetchanyn
В объявлениях обещают восстановить практически любые документы, за которыми нужно обращаться в государственные органы Украины. Кто распространил объявление и не является ли это мошенничеством – пока непонятно.
Кстати Россия ускоряет процесс выдачи паспортов на Донбассе, – правозащитники
Восстановление документов на Донбассе
В рекламных объявлениях, которыми обклеили столбы в Донецке, обещают без выезда заказчика в Украину восстановить документы. Кроме того, по тому же контактному номеру в объявлениях рекламируют восстановление пенсии в Украине. Сделать это обещают даже без аванса или переплаты.
В объявлениях обещают восстановить следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке или разводе;
- документы об изменении фамилии;
- справку ОК-5 (о страховании лица);
- регистрацию рождения ребенка;
- регистрацию развода.
Объявления о восстановлении документов / Фото из телеграм-канала donetchanyn
Российские паспорта на Донбассе: коротко
- Большое количество жителей оккупированных территорий имеют паспорта России. По ним они получают социальные выплаты "псевдореспублик".
- Поэтому, тем, кто отказался от украинского гражданства в пользу российского пенсии в Украине не доступны.
- Президент России Владимир Путин 19 марта 2020 года подписал указ об упрощенном получении гражданства для украинцев и белорусов.
- 17 июня 2020 года вступил в силу. С тех пор на Донбассе произошел "паспортный бум".
- По данным правозащитников, российские паспорта в оккупированном Донбассе уже получили 583 тысячи человек.
- Электронная очередь занята до 2024 года. Если так будет дальше, то в 2021 году паспорта будут иметь более 2 миллионов жителей Донбасса. Кроме того, 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние.
Поделиться новостью