В оккупированном Донецке появились объявления о "специфических" услугах. В рекламе обещают без выезда в Украину восстановить украинские документы и даже пенсии.

В объявлениях обещают восстановить практически любые документы, за которыми нужно обращаться в государственные органы Украины. Кто распространил объявление и не является ли это мошенничеством – пока непонятно.

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Восстановление документов на Донбассе

В рекламных объявлениях, которыми обклеили столбы в Донецке, обещают без выезда заказчика в Украину восстановить документы. Кроме того, по тому же контактному номеру в объявлениях рекламируют восстановление пенсии в Украине. Сделать это обещают даже без аванса или переплаты.

В объявлениях обещают восстановить следующие документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке или разводе;

документы об изменении фамилии;

справку ОК-5 (о страховании лица);

регистрацию рождения ребенка;

регистрацию развода.



Объявления о восстановлении документов / Фото из телеграм-канала donetchanyn

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