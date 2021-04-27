Донецьк обвішали оголошеннями про відновлення українських документів і пенсії
В окупованому Донецьку з'явилися оголошення щодо "специфічних" послуг. У рекламах обіцяють без виїзду в Україну відновити українські документи і навіть пенсії.
Джерело:телеграм-канал donetchanyn
В оголошеннях обіцяють відновити фактично будь-які документи, по які потрібно звертатися у державні органи України. Хто розповсюдив оголошення і чи не є це шахрайством – наразі незрозуміло.
До речі Росія прискорює процес видачі паспортів на Донбасі, – правозахисники
Відновлення документів на Донбасі
У рекламних оголошеннях, якими обклеїли стовпи у Донецьку, обіцяють без виїзду замовника в Україну відновити документи. Окрім того, за тим самим контактним номером в оголошеннях рекламують відновлення пенсії в Україні. Зробити це обіцяють навіть без авансу чи переплати.
В оголошеннях обіцяють відновити такі документи:
- свідоцтво про народження;
- свідоцтво про шлюб чи розлучення;
- документи про зміну прізвища;
- довідка ОК-5 (про страхування особи);
- реєстрація народження дитини;
- реєстрація розлучення.
Оголошення про відновлення документів / Фото з телеграм-каналу donetchanyn
Російські паспорти на Донбасі: коротко
- Велика кількість жителів окупованих територій мають паспорти Росії. За ними вони отримують соціальні виплати "псевдореспублік".
- Відтак, тим хто відмовився від українського громадянства на користь російського, пенсії в Україні не доступні.
- Президент Росії Володимир Путін 19 березня 2020 року підписав указ про спрощене отримання громадянства для українців та білорусів.
- 17 червня 2020 року він набув чинності. Відтоді на Донбасі стався "паспортний бум".
- За даними правозахисників, російські паспорти в окупованому Донбасі вже отримали 583 тисячі людей.
- Електронна черга зайнята до 2024 року. Якщо так буде далі, то у 2021 паспорти матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу. Крім того, 67 тисяч паспортів оформили неповнолітні.
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