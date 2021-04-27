В окупованому Донецьку з'явилися оголошення щодо "специфічних" послуг. У рекламах обіцяють без виїзду в Україну відновити українські документи і навіть пенсії.

В оголошеннях обіцяють відновити фактично будь-які документи, по які потрібно звертатися у державні органи України. Хто розповсюдив оголошення і чи не є це шахрайством – наразі незрозуміло.

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Відновлення документів на Донбасі

У рекламних оголошеннях, якими обклеїли стовпи у Донецьку, обіцяють без виїзду замовника в Україну відновити документи. Окрім того, за тим самим контактним номером в оголошеннях рекламують відновлення пенсії в Україні. Зробити це обіцяють навіть без авансу чи переплати.

В оголошеннях обіцяють відновити такі документи:

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб чи розлучення;

документи про зміну прізвища;

довідка ОК-5 (про страхування особи);

реєстрація народження дитини;

реєстрація розлучення.



Оголошення про відновлення документів / Фото з телеграм-каналу donetchanyn

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