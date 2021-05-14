Олена Зеленська заявила, що президент дуже важко переживає загибель українських військових на фронті. За її словами, глава держави не може спокійно рахувати смерті та поранення.

Про це перша леді повідомила у програмі "VIP з Наталією Мосейчук". Це було її перше телевізійне інтерв'ю в другу річницю інавгурації чоловіка.

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Для нього це і є ідея фікс та ціль життя. Для нього це важко. Він не може рахувати десятками тисяч поранених і вбитих та просто спокійно дивитись на це, як на перебіг подій. Щоразу він дуже переживає, розбирається,

– сказала вона.

Олена Зеленська зазначила, що президент щодня читає зведення, які надходять з передової.

"Дуже круто, коли там нічого немає. А коли є – починаються довгі телефонні перемовини з Міністерством оборони про те, що це і як це могло статись", – додала перша леді.

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